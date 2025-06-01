自由共和國》李伯璋／由川普藥價政策務實 檢視台灣全民健保

美國總統川普5月12日簽署行政命令，重啟首個任期未能達成的藥價改革。（美聯社）

李伯璋／台北醫學大學公共衛生學院 講座教授

川普政府推動的「最惠國藥價政策」（Most Favored Nation, MFN）已正式啟動，簽署行政命令指示美國衛生與公共服務部與醫療保險與醫療補助服務中心制定藥品價格目標，要求製藥公司在卅天內將價格調整，預估可使某些藥品價格下降高達六十五％至七十五％。當然的，美國藥廠強烈反對 MFN 制度，認為這會損害創新研發動能，並使得新藥上市延遲，認為「國際比價」是對自由市場的干預，會讓美國失去全球醫藥領導地位。歐洲藥廠並未明確發聲，但擔心美國若跟進歐洲藥價模式，將減少在美國的獲利，進而牽動全球藥品價格鍊與獲利模式。

台灣有學者指出如果全球藥廠在美國利潤受壓，可能會轉而提高對台灣的議價強度，這可能會讓健保署面對更大的藥價談判壓力；也有學者認為美國採行國際價格比對制度，等於「追隨歐洲與台灣早已採用的健保手段」，反而證明台灣健保體系的合理性，作為台灣藥價談判的潛在支撐，等同間接降低台灣在全球定價談判中的劣勢地位。大多數台灣民眾在健保制度下，不需要直接購買高價原廠藥，對藥價構成與國際連動機制也完全無感，部分病友團體（如乳癌病友、罕病基金會）對國際藥價波動較敏感，擔心跨國藥廠可能提高對台灣藥品的價格門檻或延遲新藥上市而失去新藥治療的機會。

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美國藥價居高不下是因為在二○○三年通過的《Medicare現代化法案》（Medicare Modernization Act, MMA）中設有「非干預條款」（Non-Interference Clause），明文禁止聯邦政府與藥廠進行價格談判，導致Medicare Part D下的藥品價格由保險公司與藥廠各自談定，無法形成統一採購壓力。台灣的全民健康保險制度是有與藥廠價格談判的主導權，新藥要納入健保給付，須經過健保署與藥品共擬會議審核成本效益，參考十個先進國家檯面上的中位價來與藥廠協商支付價格。原廠藥品有時會因為價格談不攏，藥品沒有辦法順利進入健保的給付項目，在沒有滿足醫界和病人對新藥品的期待時，就會說台灣的健保讓治療沒有辦法跟國際接軌。

現實商業生態「殺頭生意有人做 賠錢生意沒人做」，在商言商，廠商永遠不會讓健保署知道他真正的成本是多少？我常跟外商主管拜託在獲得可以的利益下，能考慮台灣健保財務運作的困難，不要一昧只想將價格拉得很高，讓國外總公司覺得他的經營能力非常地好。健保署的同仁是公務員，說實在的、也沒有那麼多的商場談判專業訓練。健保署會與藥廠簽訂的 MEA（Managed Entry Agreement，管理式進入協議）的風險分擔機制，概念大致上是一、 固定金額上限：若超過健保署與藥廠約定的預算總金額，由藥廠退還差額 ；二、 用量折扣：當使用量超過預期時，藥廠提供折扣；三、定額給付：不論實際成本為何，健保只支付定額，超出由藥廠吸收 ；四、成果保證：若病人未達預期療效，藥廠需退款或補償；五、治療失敗退款：治療無效者，健保不支付或藥廠退費，這也是我說在南部賣西瓜常喊說不甜不要錢。說真的、這些策略只是健保署想將預算控制在可接受的範圍，廠商無法大幅度擴展他們的業績來提供病人治療機會也覺得很無奈。

健保署同仁也都能夠瞭解生命不能重來，新藥提供給癌症、罕病病人有效的治療來控制病情，都是身為醫療人員與政府的期待。藥品費用在健保總額所扮演的角色是不可忽略的，一一二年藥物費用占整個健保總額已達卅二．五八％，一一三年為卅二．九％，剩下的總額要支付檢驗檢查費用、特殊材料費用、最重要的是醫療人員勞務付出的護理費、診療費（包括手術、麻醉、治療處置費）、看病的診察費。所以健保財務管理必須從各個面向來思考，整體藥品費用一直成長的時候，相對來講，醫療人員能分配到總額變少，他們的服務點值就下降，等同自動被減薪？藥費沒能控管成長，等於是從醫師的薪水撥款過來給病人買新藥，健保署在做聖誕老公公，醫界的憤怒當然是吞不下去。假如總額可以有額外的公務預算撥補，醫療服務的點值不會下降時，當然就沒有這個壓力。當年，我一直強調所謂的「使用者付費部分負擔」與建置「醫療資訊雲端分享」的策略，就是讓病人因為有藥品部分負擔和醫師減少重複開藥下，自然會減少藥品浪費來減少藥費總額支出，將資源用來提供更新更有效的高貴藥給病人使用，這應該才是最務實的改革目標。

原廠藥過了專利期之後，就會有本土或國外學名藥出現，因此、市場開始會有所謂的價格的競爭。台灣健保於一○二年推出藥價調整機制（Drug Expenditure Target, DET），訂定每年藥品支出總額目標值。事實上、藥品是醫師在開處方的，也已用在病人的身上，整個藥品支付的總額超過目標值時，健保署為了控制總額，就將藥品支付價格往下調整，對藥商來講是很不公平的商業行為，這也是被藥商很痛恨的一個政策。當年，我剛上任時，醫審組施如亮組長就教我DET的初階課程和進階課程，我聽完後就跟她說這不是好策略，我們應該從源頭把不必要的藥品浪費控制下來才是正道，藥費總額就不會成長那麼快，引進新藥才有它的可能性，不會造成壓低醫療人員勞務總額的壓力。衛福部二○二四年四月廿六日修正《藥品價格調整作業辦法》的公告，修法重點包括：明訂藥價調整應依DET支出目標與價差資料為基礎、健保署可依供應風險或醫療必要性延緩調整特定藥品價格、強化調整結果公告透明度與程序公開化、提高政策決策科學性與公正性、鼓勵國內創新藥品研發與上市、支持學名藥與生物相似藥品進入市場、保障必要藥品價格穩定，此次修法也獲得國內製藥產業的廣泛支持。理論上學名藥的品質應該和原廠藥是一樣，它的成本可能相對偏低，因此在市場的交易價格往往會比原廠藥更便宜。

基本上，健保署是支付病人已使用的藥費給醫院，醫院是向藥廠進藥，健保署在藥價買賣交易調查才知道藥廠賣給醫院的是多少錢？健保署覺得當時好像訂了太高的支付價格，就會有所謂砍價的支付藥價調整，這本來是很合理的管理，一些原廠藥在沒有利潤下，不得不選擇退出台灣市場，醫界和民眾會說台灣人都用不到原廠藥！藥廠獲利就變少時，這時候品質可能就沒有辦法跟剛上市一樣保障得很好，只能靠廠商商業道德與食藥署持續藥品品質管理來把關。

台灣健保署對藥品的信念是提供醫師最好的藥物來治療病人，藥廠研發上市的新藥得以儘速納入健保給付，給予本土學名藥一個合理的利潤。藥費總額持續成長是無可避免的趨勢，藥費總額控管應從源頭來節省不必要的藥費支出，不必只依賴「藥價調整制度」來砍藥價。否則、再怎麼檢討藥價政策，應該都無濟於事，制度設計才是真正的關鍵！

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