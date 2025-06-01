晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 自由共和國

自由共和國》洪敬富／中國的「AI強國夢」

2025/06/01 05:30

中共中央政治局第二十次集體學習中，罕見地以AI為研討專題。這不是一次性的政策宣示，它標誌著中國共產黨高層對未來AI高科技主導權的強烈政治企圖。示意圖。 （路透檔案照）中共中央政治局第二十次集體學習中，罕見地以AI為研討專題。這不是一次性的政策宣示，它標誌著中國共產黨高層對未來AI高科技主導權的強烈政治企圖。示意圖。 （路透檔案照）

洪敬富／成功大學政治系教授

四月廿五日，中共中央政治局第二十次集體學習中，罕見地以AI為研討專題。這不是一次性的政策宣示，它標誌著中國共產黨高層對未來AI高科技主導權的強烈政治企圖，也揭示了將AI納入國家安全、科技自主與全球影響力的總體戰略部署。

習近平在此次學習的講話中，強調AI是大國競爭的戰略制高點，是「引領新一輪科技革命和產業變革的策略性技術」。當前已轉化成全國政策動員與資源傾斜，意圖打造出一條能避開美國科技圍堵與封鎖、自立自強掌握AI與半導體發展的「中國式現代化」道路。其背後深層的驅動力，乃是對內鞏固獨裁統治，實現數位極權；對外擴張國際話語權，重塑全球秩序的企圖和野心。

一、AI戰略的科技民族主義與數位專制主義邏輯

北京的人工智慧不同於矽谷企業的冒險與創新，它是黨國主導下的科技戰略競賽。以舉國體制之勢，將AI納入國家戰略核心，試圖實現「彎道超車」，躋身全球技術霸主。中共確立了「三步走」戰略：到二○二○年AI總體技術和應用與世界先進水準同步；到二○二五年達到世界領先水準；到二○三○年成為世界主要AI創新中心。

中國的AI政策布局呈現出一種雙軌並進的制度邏輯：一方面強調科技自主、產業升級與國際競爭力的建構，另一方面則深化數位治理工具的運用，以鞏固黨國體制下的社會控制與政治穩定。這種科技民族主義與數位專制主義的融合，反映出中國AI戰略的制度邏輯。

自美國對中國多家AI企業實施出口管制以來，北京提出二○二七年AI晶片全面國產化的目標，並對使用國產晶片的AI企業提供補貼與研發支持。這不僅是對美國和西方科技「卡脖子」的回應，更是舉國體制的產業動員模式。學術、資本、產業、人才無一不被納入此體制的戰略框架內。於是，創新的自由空間被高度政治化與官僚化，一切都要服膺於政治風向與意識形態。

畢竟，科技是共產國家國力的延伸與制度競爭的工具。在AI新時代，更須展現國家主導投資、政策協調綜合、資本與研發合流的綜合治理體系。當官媒頻發「晶片自主」、「算力自強」的激情口號，凸顯中國正進行一場自上而下、由黨國發起的政治科技工程，恰似走在一條意氣風發的AI強國之路上。然而其核心目標並非僅僅尋求科技創新與產業升級，更意在鞏固極權統治與重塑國際秩序。

二、AI戰略的極權統治邏輯

AI正協力中共實現有效社會治理，遂成「數位極權」下的全域感知、精準打擊和預防性控制的關鍵技術。這種AI治理新模式，不是因為技術進步帶來人類社會的更大解放，而是科技與國家暴力的巧妙聯姻，是一種以現代技術成就極權體制升級。

究其根本，中國的AI是權力邏輯下的政治產物。為了確保共黨政權生存，國家統治亟需能準確預測異議言論，即時維穩群體，全域監控社會。以「智慧政法」為例，北京早已將自然語言處理、視覺辨識與情感分析等技術，廣泛運用於公安系統之中，打造出一整套「情緒監控＋輿情分析＋預測性打擊」的綜合治理機制。而「天網工程」與「雪亮工程」，則是結合了百萬級攝影鏡頭與人臉辨識AI，精準識別特定族群與鎖定人物，交由地方公安進行「事前處理」，構成以AI為中樞，以國家安全為名的「全景式」統治機器。

再如「城市大腦」計畫，表面上是城市治理優化，實則在強化對人流、車流、資訊流的全方位掌控，並結合社會信用系統，對個人實施精準「事前懲罰」。在這種極權統治邏輯下，人工智慧被政治馴化成更好地為黨國服務：不僅成為鎮壓異議與監控民眾的高效能科技工具，也蛻變成黨國機器的一種「AI利維坦」（AI Leviathan），無堅不摧，無所不能。

三、AI戰略的國際話語權擴張邏輯

近年來在大模型熱潮下，北京在「國產替代」、「自力更生」的指引中，大模型領域尤為強調「中國人自己的AI」。如華為、百度、阿里、商湯、智譜、百川、深度求索等科技巨頭，迅速推出其國產大模型，如盤古、文心一言、通義千問、悟道、DeepSeek-R1等生成式AI；既不斷強化本土技術話語，也抓緊數位內容主權。

然而，這股AI民族主義並非單純追求科技自信，而是構建一套與西方民主自由割裂的AI話語體系。在中國的語料訓練過程中，大量排除自由、人權、民主等普世價值，卻加入政治敏感詞過濾、意識形態引導等設計。易言之，這些AI不是相對中立客觀的對話者，而是背後隱含紅色價值的算法代理人。

這一整套「人工智慧中國化」，本質上是用算法強化極權體制，用模型服務獨裁統治，是中共打造一個與西方平行的AI治理體系。在《人工智能標準化白皮書》（二○二三年）中，載明要建構「具有中國特色的人工智能倫理規範」，並將保障國家安全與維護社會穩定作為AI核心目標之一。在紅色算法裡，中共不只想建立一個更「智慧」的專制國家，更盤算將中國式AI治理模式輸出至全球，重塑全球科技治理的新政治版圖。

四、AI戰略的全球秩序重塑邏輯

中共語言模型作為一套民族成就的政治工程，無疑地要求堅持正確政治方向，體現黨國主流價值導向，實現所謂「大模型中國方案」；一方面延伸中共在全球戰略的話語權，另一方面也應用於AI時代的大外宣和對外輿論操作。

例如中國字節跳動、商湯科技、深度求索等AI公司，已向「一帶一路」沿線國家輸出其語言模型和相關AI服務，強調這些技術符合當地政治文化與支持社會穩定的特性。這是一種數位極權的技術輸出。它往往不是幫助這些國家提升數位治理能力，而是協助壓制異見、監控社交平台輿情、強化獨裁政府的政權合法性及生存能力，最終可能加速「數位鐵幕」的擴張，削弱自由社會的價值輸出空間與國際影響力，終至重塑全球秩序。

結語

中國的「AI強國夢」絕非單純的科技現代化，而是中共政權出於維穩、強國與爭霸的全方位戰略布局。在國內，AI被政治馴化為加強數位極權與社會控制的利器；在國際，則藉由民族主義包裝成語言模型與「中國方案」的倫理規範，意在輸出一套與西方民主價值對立的數位治理模式。

中國或許雖能在短期內透過舉國體制彎道超車，但長遠而言，若缺乏開放、自由與多元的創新環境，其「AI強國夢」恐將陷入自我馴化的紅色算法循環，進而加劇全球數位冷戰的格局與民主科技秩序的裂解。這是不可忽視的重要警訊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

《自由共和國》強力徵稿

《自由共和國》來稿請附：真實姓名、身分證字號、職業、通訊地址及戶籍地址（包括區里鄰）、夜間聯絡電話、銀行帳號（註明分行行名）及E-mail帳號。

刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
文長1200字以內為宜，本報有刪改權，不願刪改者請註明；請自留底稿，不退稿；若不用，恕不另行通知；請勿一稿多投。

《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
Email：republic@libertytimes.com.tw

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書