◎ 楊德源

說實在話,新台幣完全沒有升值的條件。首先,美國的關稅政策將會衝擊台灣的出口,貿易順差減少、外匯收入降低,新台幣應該是貶值而非升值。且美國積極吸引日本、沙烏地阿拉伯及台灣和世界各地大企業赴美投資。許多資金在短期內投入美國市場,對美元需求增加,美元應該會升值。除了短期資金效應,長期之下這些投資將促進美國產業的成長,自然會吸引更多資金投入美國市場。不管從長期還是短期的觀點來看,美元都應該是趨向升值。

毫無疑問,美國是一個民主國家。行政、立法、司法三權分立,相互制衡。許多行政體系提出的不合理政策,逐漸受到相當程度的牽制。當美國民主制度發揮作用時,自然會再次展現其經濟實力。據說英國首相丘吉爾曾經說過: You can always count on Americans to do the right thing – after they’ve tried everything else。(在嘗試諸多錯誤之後,美國總是會做對的事)簡單的評估,新台幣似無升值的本錢。

(作者是高雄科大金融系教授暨台灣教授協會理事)

