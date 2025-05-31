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自由廣場》從郭再添到徐少東 潛逃成慣例 破網幾時補？

2025/05/31 05:30

◎ 李智揚

又一樁潛逃，制度依舊沒跟上。

最近屏東議員郭再添、三聯集團負責人徐少東接連潛逃，再次凸顯司法漏洞。一人地下匯兌判刑後失聯，一人吸金廿二億留書潛逃。這個問題一再重演，漏洞卻從未補上。每次發生引發震驚，卻只停留在輿論，制度從未動起來，相關司法機關也未盤整這道破口。

這不是越獄，也非執行錯誤，而是制度留下「合法開溜」的縫隙，由人取用。從判決確定到實際入監之間，司法程序設計開出一道無人看管的空窗期，沒人負責，也無法攔阻。漏洞老早就存在那裏，潛逃也就理所當然。

目前問題至少有三項：

一、空窗期過長，潛逃具可行性。

發監程序由法院交地檢署執行。法條雖允許裁定拘提以防逃，但實務多半僅寄發傳票。流程常延兩週以上，當事人只要不收通知、不接電話，即可成功潛逃。法規也未明定時限，行政寬限期形同潛逃緩衝區，無從約束。

二、資訊未聯通，各系統難防逃。

郭再添失聯後，法院稱卷宗未揭示其議員身分，地檢未通報，自然無法啟動防逃。此案例凸顯法院、檢警、移民署資訊各自為政，缺乏整合。即使電子化也無特別標註與警示，高風險個案如同普通案件，系統根本不設防。

三、未構成新罪，嚇阻效果低。

依現行制度，被告未依通知報到不構成新罪，最多只是通緝，等抓到再服原刑。對有資源者而言，這是可計算的風險，而非代價。更糟的是，立法院迄未針對漏洞修法，放任這個破口年年重演。

我們且來當「一日立委」，看怎麼做可補這個漏洞：

一、增訂逃避發監罪：未報到應構成新罪，加罰原刑期五成，並延長追訴時效；就是有潛逃事實，抓到後十年變師十五年。

二、強化風險分級與監控：重罪或曾潛逃者限制出境與居住地點，得聲請收押或電子監控。

三、整合資訊並預警：判決後自動通報身分與風險，異常個案應以紅字標註，並在公文遞送時有說明義務。

四、限期發監：七日內完成，逾期列入行政稽核，防止流程延宕。

明知有漏洞卻不堵，只會喊「太過分了！」就不是真心，而是浪費口水。

（作者從事畜牧業）

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