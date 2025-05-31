自由廣場》從筆跡政治學談轉型正義暨語言話術

◎ 張月環

拜讀李筱峰的〈國民黨執政下的筆跡政治學〉（5.30）才深刻理解到，在國民政府時代，許多看似民主的制度，其實只是被操控的假象。即使選票存在，但整個系統早已設計妥當，民主淪為形式。這些「造假民主」的歷史，說明台灣的轉型正義為何迄今仍未能徹底落實。

倘若轉型正義真能落實，則「中正路」這種威權象徵的街名，早該全面更名。現實卻是，幾乎每個縣市的主要幹道仍叫「中正路」，我們仍在承受那段歷史干預。然而，一旦有人主張正名，往往又被扣上「撕裂族群」的帽子。如劉哲廷投稿所言，那是一句「錯得最優雅的話術」，表面講和諧，實際卻是逃避改革。

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我們並不否定中華文化，但這並不意味著每一個漢字都應被視為「中華圈」的專利。事實上，耳熟能詳的現代用語，諸如「人氣」、「產業」、「經濟」、「法人」、「電話」等，都是日本明治時代起始所創造，再回傳為華語詞彙的，很意外罷。尤其日本早就將漢字轉化成自有書寫體系。例如「臺」變成「台」、「體」變為「体」，更創造屬於日本本土的漢字，如「辻」（十字路口）、「峠」（山隘、山嶺）等。

而中醫的「漢方藥」源自中國，在日本卻經科學化與制度化改良，發展成為「日本傳統醫學」的重要一環。在在顯示，文化可以被轉化、被本土化，傳統也能成為國族現代認同的一部分。可惜的是，台灣一談到本土化或文化再詮釋，就被扣上「去中國化」的標籤，意識形態的桎梏，是造成轉型正義無法成功的原因之一。

教育體系沒有清楚說明歷史真相，也沒有拆解長期的話術迷思。倘若能夠說清楚，相信年輕人就不會再被藍營的語言策略所困惑。例如，把「併吞」美化為「統一」，將敵對勢力中國尊稱為「祖國」。加拿大、澳洲、美國等昔日英國殖民地的國家，即使仍與英國維持友善關係，但有誰會稱英國為「祖國」？何況台灣。

正如嶼明在〈語言即主權 攻心為上／中共語言體系全盤浸潤台灣〉（5.27）一文所指「如果我們繼續使用中共設定的語彙與邏輯，台灣最終將在不知不覺中喪失自我定義的能力。」語言豈只是交流工具，它更是認同的建構。語彙一旦被操控，思考方式與價值判斷也必隨之被牽引。

回到「筆跡」的討論，從筆跡的嚴謹、話術設計，到語言的操控，我們可以看見台灣在民主轉型與文化自我定義上的多重困境。唯有教育與歷史說明得夠清楚，語言與邏輯清理得夠透徹，台灣才可能真正從話術與認同的迷失中走出來，建立起屬於自己的文化主體與價值觀。

（作者是國立屏東大學兼任副教授）

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