自由廣場》老幼弱殘須防範／新一波疫情升溫 請保持警覺

◎ 魏思源

走在街頭，戴口罩的人少了，入口處的酒精瓶也被擱置一旁，少有人使用。打開社群平台，常見有人輕描淡寫「不過就是感冒」「早就得過了」。這些平常不過的言論，反映集體心態的轉變：那場曾讓全世界繃緊神經的疫情，正悄悄從生活與記憶中褪色。

但病毒真的走了嗎？據疾管署預估，新一波新冠疫情正在升溫。從五月底到八月初，可能會有多達一百八十萬人染疫；高峰期預計出現在六月底至七月初，單週就診人數甚至可能超過廿萬人。一旦成真，如此規模勢必對醫療系統造成衝擊。

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第一線早有明顯感受。部分基層診所與藥局反映，抗病毒藥物與快篩試劑的供應已顯吃緊，有些地區甚至出現短缺。這讓人想起那段物資搶購、醫療量能緊繃的日子，彷彿被人們視為過眼雲煙，以為不會再重演。

不少人認為，如今的新冠病毒症狀輕微許多，與其強硬防堵，不如學習與它共存。這說法並非毫無道理，但也容易忽略一個事實。依現有統計，新冠的「致死率仍高於季節性流感」，對於「老年人、免疫力較弱者與慢性病患者」而言，染疫的風險依舊不可輕忽。而「長新冠」（新冠肺炎後遺症的統稱）造成的影響，諸如長期疲勞、記憶力下降、注意力渙散等，也易在康復者的生活留下了難以忽視的後遺症。

防疫的出發點應來自對彼此的責任，當快篩、藥物等基本防線出現鬆動，不僅醫療體系會再度面臨壓力，整體社會的健康風險也將隨之升高。政府固須提前部署，身為個體的我們也不能全然放下戒心。特別是家有長者、幼童或高風險成員的，更應檢視口罩是否充足？家裡還有沒有快篩？是否定期補打最新疫苗？

接下來幾個月，衛福部應儘早啟動應變措施，包括預留專責病床、調整醫護人力、強化分流診療，以因應可能出現的就醫潮。同時，也要預估快篩試劑的最大使用量，及早與業者協調產能，避免重演過去物資不足的困境。至於疫苗接種的推動更不能鬆懈，特別針對高風險族群，仍是降低重症與死亡風險的關鍵策略。

唯有政府、社會、家庭、個人，四方共同提早因應、理性備戰，下一波挑戰來臨時，我們才能從容以對。

（作者從事資訊業）

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