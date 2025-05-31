晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》老幼弱殘須防範／新一波疫情升溫 請保持警覺

2025/05/31 05:30

◎ 魏思源

走在街頭，戴口罩的人少了，入口處的酒精瓶也被擱置一旁，少有人使用。打開社群平台，常見有人輕描淡寫「不過就是感冒」「早就得過了」。這些平常不過的言論，反映集體心態的轉變：那場曾讓全世界繃緊神經的疫情，正悄悄從生活與記憶中褪色。

但病毒真的走了嗎？據疾管署預估，新一波新冠疫情正在升溫。從五月底到八月初，可能會有多達一百八十萬人染疫；高峰期預計出現在六月底至七月初，單週就診人數甚至可能超過廿萬人。一旦成真，如此規模勢必對醫療系統造成衝擊。

第一線早有明顯感受。部分基層診所與藥局反映，抗病毒藥物與快篩試劑的供應已顯吃緊，有些地區甚至出現短缺。這讓人想起那段物資搶購、醫療量能緊繃的日子，彷彿被人們視為過眼雲煙，以為不會再重演。

不少人認為，如今的新冠病毒症狀輕微許多，與其強硬防堵，不如學習與它共存。這說法並非毫無道理，但也容易忽略一個事實。依現有統計，新冠的「致死率仍高於季節性流感」，對於「老年人、免疫力較弱者與慢性病患者」而言，染疫的風險依舊不可輕忽。而「長新冠」（新冠肺炎後遺症的統稱）造成的影響，諸如長期疲勞、記憶力下降、注意力渙散等，也易在康復者的生活留下了難以忽視的後遺症。

防疫的出發點應來自對彼此的責任，當快篩、藥物等基本防線出現鬆動，不僅醫療體系會再度面臨壓力，整體社會的健康風險也將隨之升高。政府固須提前部署，身為個體的我們也不能全然放下戒心。特別是家有長者、幼童或高風險成員的，更應檢視口罩是否充足？家裡還有沒有快篩？是否定期補打最新疫苗？

接下來幾個月，衛福部應儘早啟動應變措施，包括預留專責病床、調整醫護人力、強化分流診療，以因應可能出現的就醫潮。同時，也要預估快篩試劑的最大使用量，及早與業者協調產能，避免重演過去物資不足的困境。至於疫苗接種的推動更不能鬆懈，特別針對高風險族群，仍是降低重症與死亡風險的關鍵策略。

唯有政府、社會、家庭、個人，四方共同提早因應、理性備戰，下一波挑戰來臨時，我們才能從容以對。

（作者從事資訊業）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書