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自由廣場》台灣客人不能講台語? 從東北移民到德國正妹陳雪兒

2025/05/31 05:30

◎ 許慧盈

最近在嘉義，中國東北的移民在他經營的鹽酥雞攤位，張貼這句話「老闆是中國東北人，請不要講台語點餐。」引發軒然大波。有人幫老闆辯護，說他不懂台語，顧客不講台語是「禮貌」；更多人反對，認為一個來台生活的人，憑什麼不准當地人使用自己的語言？ 而與此形成對比的，是在板橋捷運新埔站賣紅豆餅的德國正妹陳雪兒，來台不過數年，如今不但能說中文，更能流利說台語。

這場爭論凸顯一個核心問題：在台灣，台語為什麼要被「提示」不得使用？

台語曾是台灣社會最廣泛使用的共通語，不分族群，不論城鄉，而台語的式微並非自然文化演變，而是威權時期遭國民黨國語政策強力打壓的結果。幾十年來透過禁止、羞辱、排除的手段，台語從學校、媒體、政府場域被連根拔起。即使2017年《國家語言發展法》通過，台語列為國家語言，卻因無實質政策與足夠的資源投入，迄未真正重回主流社會。

根據內政部的語言使用調查，全國仍有約八成人口具備台語能力，其中三成是主動使用者、五成是被動使用者。這代表多數台灣人「聽得懂、說得出」，但在缺乏語境下而習於沉默。許多來自台語家庭的年輕人，自小浸潤在華語為主的大環境，對自己有限的台語缺乏自信，甚至因不自信轉而對台語反感。以致東北人事件有部分台灣人支持「請勿講台語」，他們把自己對台語的疏離，變成對台語使用者的指責。

中國政府及其意識者長年操作語言統戰，將「中語」（華語）等同於現代、主流、文明，至於台語等各種本土語言則被操作成「地方話」、「落後語」。若台灣內部至今仍對自己的語言毫無自信，甚至相互批判，這將是中國最希望見到的台灣社會破口。

語言不是中立，而是主體認同的載體。在此訴求：一、中央與地方政府應即成立「台語復振委員會」。二、制定實質的《台語復振行動計畫》，涵蓋教育、醫療、長照、交通、文化、數位場域等系統性措施。三、強化公共語言環境建構，鼓勵民間使用等。語言要回來，必須「恢復其棲地」。今天我們討論的已不是「要不要講台語」，而是「我們的社會是否提供台語能被講的環境」。

（作者是台語政策推動聯盟召集人）

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