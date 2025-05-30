社論》台灣仍須堅定爭取參與世衛

賴清德總統上週六接見前往日內瓦展開遊說「世衛行動團」時，重申為了台灣健康人權，以及追求全世界更好的健康福祉，加入世衛組織（WHO）、參與世界衛生大會（WHA），都是台灣人民不變的理念。（資料照，記者廖振輝攝）

今年世界衛生大會於本週落幕，面對美國政府擬於明年退出世界衛生組織，使得長年爭取參與世衛的台灣，動向受到關注。賴清德總統上週六接見前往日內瓦展開遊說「世衛行動團」時，首度表達明確態度。他強調為了台灣健康人權，以及追求全世界更好的健康福祉，加入「世界衛生組織」（WHO）、參與「世界衛生大會」（WHA），都是台灣人民不變的理念。總統宣示不放棄，說明我們將延續多年的外交努力，繼續尋求友盟相挺擴大支持網絡；而在美國可能會另起爐灶，成立新機構情況，台灣要適時把握加入先機，多軌並進，創造更寬廣的國際空間。

美國衛生部長小羅勃甘迺迪於世衛大會預錄影片中，猛烈抨擊世衛已然「半死不活」，呼籲世衛與世界各國的衛生部長，將美國退出世衛視為警訊，「我們已經與志同道合的國家接觸，並鼓勵其他國家考慮與我們一起行動。」小羅勃甘迺迪本週訪問阿根廷時，與阿根廷衛生部長盧戈內斯發表聯合聲明，譴責世衛組織，確認兩國退出這個組織。作為跟進美國腳步，阿根廷政府認為，世衛組織的指令之所以無效，因為它們並非基於科學，而是出於政治利益，並受到拒絕反思自身錯誤的官僚體系的操縱。美國等國家的質疑，我們並不陌生。二○二○年初從中國擴散到全球的武肺疫情，世界各國幾無一倖免，生命、財產等巨大損失，難以估計。而世衛領導層當年與北京沆瀣一氣，於疫情伊始，延緩警示還助中掩飾卸責，理應做到的專業角色，徹底淪喪。

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如今武肺疫情趨向流感化，威脅降低。但當初武肺病毒何以憑空出現，是否從中國武漢市生化實驗室製造人工病毒所流出，中國政府至今都沒給全世界信服說明。而被質疑已受到中國紅色滲透的世衛領導層，針對武肺問責，亦避談閃躲。今年世衛大會雖然一致通過具有約束力的「大流行協定」，宣示下次大流行病爆發，全球都能獲得藥物、治療方法及疫苗。根據協定內容看，似是要防範重蹈武肺大流行時的覆轍，希望提高醫療覆蓋率。但協定首先面臨一大疑問，受到中國嚴重打壓而無法參與的台灣，如何投入該協定日後運作。依據其締約條款雖稱是朝開放「所有國家與經濟一體化組織」，而非僅限世衛或聯合國的會員國、觀察員等才能參與，然而，因應中國極有可能橫加阻撓，我們如何排除政治障礙，爭取成為締約方，是未來應要積極努力的方向。

我們除了繼續奮戰，訴求落實世衛組織揭櫫「不遺漏任何一個人」之理念，也因台灣在醫療衛生領域，堪稱「強權」。缺少台灣的貢獻角色，亦是世衛的損失。今年世衛大會召開期間，我們遭拒門外，但派出的行動團在場外展開展現實力的遊說活動，包括舉辦「運用智慧科技提升醫療可近性」論壇，成為多國專家與非政府組織熱烈參與的亮點。台灣的科技實力，讓遠距醫療、智慧醫療有著更豐富的實現空間。未來的世衛組織，縱使美國退出，實質運作依舊高度依賴醫療強國如日本或歐洲國家所構建各個多邊平台，我們仍能循此管道建立發言權，爭取技術性與專業性參與，發揮影響力。何況，今年發言挺台灣參與世衛的理念相近國家，更勝以往，相關國家亦是繼美國後，捐助世衛的主要國家，這些民主友盟若能團結並在世衛爭取主導，我們將有持續發光發熱的機會。

更關鍵的是，隸屬聯合國體系的世衛組織，正是中國主攻並扭曲聯大二七五八號決議，封鎖台灣外交空間的主戰場。現在國際社會為此進行攻防，許多民主國家政府與議會，紛紛以公開聲明或決議等方式，表態二七五八號決議文並未包含台灣，斥責北京藉此對台進行一中化圖謀。我們仍堅定參與世衛，就是正面回擊中國對二七五八號決議文的各種扭曲，以實際參與行動來正視聽。國內部分輿論利用美國準備退出，大酸台灣的世衛之路頓失主要支持力量，想方設法營造「疑美論」，破壞台美關係。這類配合中國分化手法，其實大可不必。美國總統川普今年一月上任首日即簽署行政命令，宣布一年後退出世衛，他除批評世衛防疫不力，並強烈指責「無法證明自身能免於來自某些成員國的不當政治影響」。事實上，世衛要自清指控，非常容易，就是直接邀台灣入會，成為世衛正式會員國，方能自證世衛專業性與未受不當政治影響。

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