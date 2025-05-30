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自由廣場》縣市長嗆中央之前 請先罵自家立委

2025/05/30 05:30

◎ 廖郁賢

近日雲林人最關心的，大概是縣府收到「補助款縮水卅七．六億」的通知，張麗善縣長立刻炮打中央，痛批是打壓雲林，然而從二○一五年到二○二五年，中央撥給雲林的補助款卻是「越給越多」，從一八二億元一路衝到三○三億元，足足多了六成六，雲林縣府總預算年年創新高，今年更上看四四六億元，這些錢，就是中央對雲林縣「不遺餘力」的強力支援。但縣長卻「不見輿薪而明察秋毫」，專只鎖定「砍掉的錢」，態度異常強硬，聲稱「一般性補助款」、「統籌分配款」、「計畫型補助款」都被大砍，中央若不懸崖勒馬，縣府就要先提訴願，甚至要聯合其他縣市「共同提起行政訴訟」。既然要算帳，那怎麼漏掉「始作俑者」？

如果這些錢都是「救命錢」，不能砍、不該砍、砍不得，那為什麼，當國民黨連手民眾黨在立法院大砍特砍時，縣長卻不思阻止，而任它發生？身為地方大家長，張縣長為什麼不向雲林縣選出的國民黨立委同志張嘉郡、許宇甄、丁學忠，表達嚴正抗議，要求他們守住雲林鄉親的權益。

雲林縣被刪的補助款，正是因藍白立委在立院非理性刪減總預算所造成，且在行政院提出覆議案時，又再度聯手封殺。至於藍白陣營強推的《財政收支劃分法》修正案，更是導致各縣市補助款增幅懸殊極大，苗栗暴增一六九．一%，竹縣飆升二七○．二%，雲林卻僅僅增加一三七．二%，淪為非六都倒數第四。面對如此待遇，雲林張家班的三個立委迄今依然噤聲，對得起雲林鄉親嗎？

（作者是政治工作者）

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