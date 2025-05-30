自由廣場》誰才應被罰？前車違停堵路 閃過它卻挨罰

◎ 墨客

日前，一名駕駛因閃避路邊違停車輛，不得不短暫跨越雙黃線，卻因此遭民眾檢舉並收到九千元罰單。這起事件引起大量網友關注與議論，質疑警方執法是否失去判斷能力，並反映出台灣交通法規與實務之間的矛盾，以及檢舉制度可能帶來的負面效應。

我自己也遇過類似情況，卸貨卡車佔據整個車道，若不跨越雙黃線，就只能待在原地報警或者等他卸完貨才能安全通行。我小心翼翼地借對向車道慢速通過，卻收到一張九千元罰單，理由是「不依規定駛入來車道」。除了氣憤檢舉人之外，警察對於如此荒謬的檢舉影片，未能在第一時間就做好把關，我感到無法理解。

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政府大幅放寬對違停的取締，被視為「微罪不舉」，導致違停現象層出不窮；守法駕駛人卻因被迫閃避違停而違規，反而成為開罰對象。這種落差，不僅扭曲正義，也讓人民對交通執法產生疑慮。有網友直言：「檢舉魔人被罵不是沒道理」、「不能檢舉違停，卻可檢舉因有違停堵路而不得不違規的」，更有人批評警方「只會看照片開罰，不會做正確判斷」。

長久以來，台灣的交通文化受限於法規與執行之間的不一致，民眾往往在兩難中做出選擇，卻得不到合理保障。當一名駕駛人基於安全、避免堵車而被迫違規，難道不應有更彈性的執法空間與事實判斷？

許多檢舉人不具專業法規觀念，警方基於錄影或照片便一律開單，產生許多不必要的行政程序與誤罰。若罰單最終被申訴成功，應有責任機制對於檢舉人與執法者進行教育與改善。

交通安全的核心在於合理與公平，當違停被容忍，卻對閃避違停的行為嚴厲懲處，制度本身就已經失衡。政府若無法對違停問題提出有效解決方案，卻又以機械式執法懲罰無奈的用路人，只會讓人對法規失去信任。

（作者是國中教師）

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