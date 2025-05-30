晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》誰才應被罰？前車違停堵路 閃過它卻挨罰

2025/05/30 05:30

◎ 墨客

日前，一名駕駛因閃避路邊違停車輛，不得不短暫跨越雙黃線，卻因此遭民眾檢舉並收到九千元罰單。這起事件引起大量網友關注與議論，質疑警方執法是否失去判斷能力，並反映出台灣交通法規與實務之間的矛盾，以及檢舉制度可能帶來的負面效應。

我自己也遇過類似情況，卸貨卡車佔據整個車道，若不跨越雙黃線，就只能待在原地報警或者等他卸完貨才能安全通行。我小心翼翼地借對向車道慢速通過，卻收到一張九千元罰單，理由是「不依規定駛入來車道」。除了氣憤檢舉人之外，警察對於如此荒謬的檢舉影片，未能在第一時間就做好把關，我感到無法理解。

政府大幅放寬對違停的取締，被視為「微罪不舉」，導致違停現象層出不窮；守法駕駛人卻因被迫閃避違停而違規，反而成為開罰對象。這種落差，不僅扭曲正義，也讓人民對交通執法產生疑慮。有網友直言：「檢舉魔人被罵不是沒道理」、「不能檢舉違停，卻可檢舉因有違停堵路而不得不違規的」，更有人批評警方「只會看照片開罰，不會做正確判斷」。

長久以來，台灣的交通文化受限於法規與執行之間的不一致，民眾往往在兩難中做出選擇，卻得不到合理保障。當一名駕駛人基於安全、避免堵車而被迫違規，難道不應有更彈性的執法空間與事實判斷？

許多檢舉人不具專業法規觀念，警方基於錄影或照片便一律開單，產生許多不必要的行政程序與誤罰。若罰單最終被申訴成功，應有責任機制對於檢舉人與執法者進行教育與改善。

交通安全的核心在於合理與公平，當違停被容忍，卻對閃避違停的行為嚴厲懲處，制度本身就已經失衡。政府若無法對違停問題提出有效解決方案，卻又以機械式執法懲罰無奈的用路人，只會讓人對法規失去信任。

（作者是國中教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書