自由廣場》【李筱峰專欄】 國民黨執政下的筆跡政治學

關於筆跡，在學術上有兩個名詞，「筆跡心理學」（Graphology）及「筆跡鑑定」（Graph Analysis）。前者是以筆跡分析寫字者當下的心理狀態及性格特質；後者則是核對手寫者的字跡，是否有冒名、欺詐或偽造文書等。

我在本文創造另一個名詞「筆跡政治學」，靈感來自最近大罷免活動中幾個選委會的荒唐動作，尤其是南投縣選委會以筆跡的藉口，剔除了將近四千份罷免馬文君的二階連署書。其中又藉「簽名潦草」及「與戶政原留簽名不符」為由，剔除千份連署書。然而，這兩個理由是互相矛盾的，因為通常一般人的簽名不可能一筆一劃書寫，而是快速草寫，字跡往往潦草。這次為了避免潦草，自然是一筆一劃簽字，結果可能就和戶政原留的簽名不一樣。所以這種理由分明是故意挑剔作弄人，政治目的極強。

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我不禁聯想起二戰終戰初期，一九四六年八月中國國民黨政府在台灣舉辦的「國民參政員」的選舉風波，也因筆跡問題，造成政治極大震盪。那次選舉採間接選舉，由卅名省參議員投票，以書寫候選人姓名方式選出八名參政員。經投票結果前五名是：林忠（廿二票）、林宗賢（十八票）、羅萬俥（十六票）、林獻堂（十四票）、廖文毅（十三票）。另外第六高票有五人：林茂生、楊肇嘉、陳逸松 、吳鴻森、杜聰明，都各得十二票。當時監選的行政長官公署民政處長周一鶚却宣布選票出了問題，其中一張投給廖文毅的『廖』字因墨跡未乾被弄髒，另有一張投楊肇嘉的『肇』字多一劃，是否有效，不能確定，要請示中央決定。最後最高國防委員會審議宣布結果：廖文毅、楊肇嘉兩票無效。楊肇嘉的得票變成十一票，確定落選；廖文毅的得票數變成十二票，應與其他同得十二票的人抽籤決定一人落選。

當時抽籤的方式不是由本人抽籤，而是分兩個票箱，一個抽候選人名字，另一個抽當選與否。第一個抽出的名字是廖文毅，繼而抽出的是「落選」籤。原本第五高票的廖文毅竟告落選！輿論譁然！

翌年二二八事件爆發！廖文毅博士當時正在「祖國」考察，卻被陳儀當局列為「暴動首謀」之一遭通輯！從此亡命海外，在日本推動台灣獨立運動。

楊肇嘉在回憶錄中對於那次的選舉，有一段不客氣的指陳：「⋯想不到就因為那時一票處理上的錯誤，竟埋下了影響廖文毅以後出走異國的主要因素，而使我們的政府為廖文毅在國外所唱的「臺灣獨立」運動多多少少的麻煩了十數年。寫到這裏，不僅使我為我們的方面大員的一意孤行和各級公務員的不研究、不瞭解，不能替國家政府負責，深以為憾！」

追昔撫今，這次大罷免的連署活動，我們發現有很多不近情理的規定，例如身份證寫「四樓」，連署書就不可寫「4樓」，地址筆畫都不能錯誤，這些規定非常荒唐，筆畫錯誤就讓你選委會失去分辨的智力嗎？就會讓連署人失去罷免的意願嗎？

南投選委會不寄出查詢單向連署當事人查核，就根據他的「筆跡政治學」裁奪刪除。可笑的是，他們竟不知拿戶政機關所保存的簽章來比對，已屬違法使用個資！

（作者是台北教育大學名譽教授）

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