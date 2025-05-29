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自由廣場》第三階段罷免 認知戰的短兵相接

2025/05/29 05:30

◎ 張昭仁

大罷免邁入第三階段，被罷立委與罷團短兵相接，開啓競選模式，站街頭、選小物，上巴士、跑巿場，掛看板、塞傳單，未來兩個月必有更激烈對抗，尤其要嚴肅面對認知戰，它可能透過媒體、傳單、耳語或網路進行。大概有幾種模式︰

針對熱門議題，揑造消息再針對它做評論、導出既定結論。苗博雅議員最近出席當證人，人還沒到法院，網路就出現捏造的出庭筆記，再據以做評論、導結論，引導網路風向，藉此鞏固它的支持者，直到苗博雅的真實庭記出現，偽造資訊才消失。但別輕忽假資訊的影響，新冠疫情期間台灣守護得這麼好，但是從疫苗、個案數到口罩，網路揑造的訊息卻沒停過，由於未能立即有效反擊，導致公認做得很好的陳時中在選舉敗北。事後我跟朋友聊天，他第一句話就說不知道A了多少。彼此的資訊立足點，根本南轅北轍。

二、選錯重點的傳播。當一件事發生，就冒出許多詭異的引導或評論，例如一個民調公布，有利台灣的部份，它就避開或輕描淡寫，但在完全無關緊要的枝節卻見縫插針，製造偏頗導引或評論，影響受眾。未來不論在哪個媒介遇上，必須即時導正反擊。

三、偽造資料並加以再造，先冒出來路不明的資料，再針對它做偏頗評論，也就是自己紮稻草人，再針對稻草人進行攻擊，最近台中出現奇怪傳單，再由當事人火速反擊，就屬於這一種。

總之，要緊盯網路風向，即時回擊，留意被罷委員的傳單、看板、動作、訊息，以其人之道還治其身，將真相快速公諸於世。

大罷免是台灣民主自救的希望，我們無路可退，既要全力以赴，同時保持樂觀氣氛，也就是大罷免、大歡樂、大成功。

（作者是會計師）

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