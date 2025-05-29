自由廣場》以新加坡為師 從辦活動看城市治理能力

◎ 陳永昌

韓流女團BLACKPINK宣布重返高雄世運主場館連唱兩場，距門票開賣還有兩星期，高雄各飯店瞬間湧入爆量訂單，幾乎全數預訂一空。

以去年底新開幕的日系五星級飯店為例，只剩下高樓層景觀套房，開出一晚將近四萬元天價，與平日七千元行情價完全脫鉤，且搭乘捷運尚須四十分鐘以上路程，演唱會經濟外溢威力強勁，可見一斑。

請繼續往下閱讀...

高雄市政府上週正好邀請國際四大娛樂經紀公司首度齊聚踩點，傳出美國流行天后Lady Gaga等人可望在高雄開唱的風聲。Lady Gaga上次來台開唱是十三年前，而同樣也是睽違十三年，Lady Gaga上週才在新加坡國家體育場連唱四場。有別於七月啟動新一輪演唱會，新加坡是特別安排在亞洲唯一一站，航班暨飯店預訂均成長翻倍，餐飲零售內需產業雨露均霑，當地媒體統計相關收益高達新加坡幣兩億元（約四十六億元台幣），再次證明演唱會經濟效益不容小覷。

至於高雄舉辦演唱會的經濟綜效，信用卡消費大數據也提供了明確佐證。萬事達卡公司統計，二○二三年三月BLACKPINK第一次在高雄開唱時，所在地左營區旅宿業消費金額成長五成，鄰近的楠梓區旅宿業成長幅度更高達一點七倍，餐飲業消費筆數則提升百分之五到百分之廿五不等。

演唱會並非只是唱唱跳跳的娛樂活動，它會帶動刺激旅宿交通餐飲零售，為城市經濟注入新活水，而前後的交通動線與人流疏散，則是高強度的考驗城市治理，為地方政府軟硬體條件進行總體檢，考驗民選地方首長的執行力。演唱會辦得好，不一定是好市長，但演唱會辦得不好，一定不會是好市長，大型體育賽事活動同理可證。

高雄演唱會經濟上軌道，部分人批評「免場租、免抽成」，這是見樹不見林、錙銖計較於租金與票房分潤，而忽視演唱會把餅做大且帶動周邊整體的商機。新加坡政府去年大手筆補助百萬美元，成功爭取到美國流行天后泰勒絲獨家演唱會，吸引東南亞各國歌迷湧入新加坡，短短一週產生五億美元的經濟產值，此一事實，突顯少數人炒作的賠錢說有多麼荒繆可笑。更何況，完善基礎設施與便利行政流程，往往才是演唱會經濟興衰核心關鍵所在。

演唱會與大型國際體育賽事，正是城市競爭力的最佳櫥窗。我們要一較高下的對手是新加坡、首爾乃至於東京，台灣的各縣市首長都要加油！（作者為企業專業經理人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法