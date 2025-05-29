晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》以新加坡為師 從辦活動看城市治理能力

2025/05/29 05:30

◎ 陳永昌

韓流女團BLACKPINK宣布重返高雄世運主場館連唱兩場，距門票開賣還有兩星期，高雄各飯店瞬間湧入爆量訂單，幾乎全數預訂一空。

以去年底新開幕的日系五星級飯店為例，只剩下高樓層景觀套房，開出一晚將近四萬元天價，與平日七千元行情價完全脫鉤，且搭乘捷運尚須四十分鐘以上路程，演唱會經濟外溢威力強勁，可見一斑。

高雄市政府上週正好邀請國際四大娛樂經紀公司首度齊聚踩點，傳出美國流行天后Lady Gaga等人可望在高雄開唱的風聲。Lady Gaga上次來台開唱是十三年前，而同樣也是睽違十三年，Lady Gaga上週才在新加坡國家體育場連唱四場。有別於七月啟動新一輪演唱會，新加坡是特別安排在亞洲唯一一站，航班暨飯店預訂均成長翻倍，餐飲零售內需產業雨露均霑，當地媒體統計相關收益高達新加坡幣兩億元（約四十六億元台幣），再次證明演唱會經濟效益不容小覷。

至於高雄舉辦演唱會的經濟綜效，信用卡消費大數據也提供了明確佐證。萬事達卡公司統計，二○二三年三月BLACKPINK第一次在高雄開唱時，所在地左營區旅宿業消費金額成長五成，鄰近的楠梓區旅宿業成長幅度更高達一點七倍，餐飲業消費筆數則提升百分之五到百分之廿五不等。

演唱會並非只是唱唱跳跳的娛樂活動，它會帶動刺激旅宿交通餐飲零售，為城市經濟注入新活水，而前後的交通動線與人流疏散，則是高強度的考驗城市治理，為地方政府軟硬體條件進行總體檢，考驗民選地方首長的執行力。演唱會辦得好，不一定是好市長，但演唱會辦得不好，一定不會是好市長，大型體育賽事活動同理可證。

高雄演唱會經濟上軌道，部分人批評「免場租、免抽成」，這是見樹不見林、錙銖計較於租金與票房分潤，而忽視演唱會把餅做大且帶動周邊整體的商機。新加坡政府去年大手筆補助百萬美元，成功爭取到美國流行天后泰勒絲獨家演唱會，吸引東南亞各國歌迷湧入新加坡，短短一週產生五億美元的經濟產值，此一事實，突顯少數人炒作的賠錢說有多麼荒繆可笑。更何況，完善基礎設施與便利行政流程，往往才是演唱會經濟興衰核心關鍵所在。

演唱會與大型國際體育賽事，正是城市競爭力的最佳櫥窗。我們要一較高下的對手是新加坡、首爾乃至於東京，台灣的各縣市首長都要加油！（作者為企業專業經理人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書