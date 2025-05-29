自由廣場》台南長輩也憤怒！謝龍介的「沒屁眼」侮辱了誰？

◎ 林志翰

晚上，與年逾七旬的雙親談到謝龍介在台中幫羅廷瑋反罷免站台時的那番言行，身為國民黨傳統支持者的爸媽說，他們對謝龍介把「生兒子沒屁眼」這種惡毒詛咒，說成是「長輩提醒晚輩的直接強烈語言」，感到既憤怒又受侮辱。

母親激動地說，她活了七十幾年，從來沒聽過哪個長輩用這種毒誓來「關心」晚輩、詛咒別人的後代。父親更嚴厲地說，謝龍介這樣講，是在羞辱我們這些真正疼惜晚輩的老人家。我們台南人的長輩，就算再生氣，也不會講出這種傷天害理的話。這種話，只有心肝緊毒的人才講得出口。

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談到謝龍介在現場對罷免團體喊話「你們那邊是青鳥嗎？鳥仔」、「我再大的鳥都裝得下」，母親更生氣，她說，一個要選台南市長的人竟然用台語開黃腔，還以為這就是接南部人的地氣，真是將粗俗當成趣味。其實，以現代社會的標準，謝龍介應該被移送性平委員會，好好上一堂性平的課。

但謝龍介造謠已非頭一遭！早在二○一九年，韓國瑜旋風席捲全台時，謝龍介為了參與麻豆區、曾文區的立委補選，就配合特定媒體造謠假稱有兩百萬台斤麻豆文旦被丟棄曾文溪，接著利用通路商賣文旦到中國的招數，企圖來騙當地人的選票。如今謝龍介重施故技，質疑罷免團體收受民進黨的錢，還要發給當場罷團的五人「一個人二千元」時，這不但污衊所有參與公民運動的善良百姓，更反向驗證國民黨都是用錢收買、抄寫連署書的行徑。試問，國民黨台南市黨部「每份三元」抄名冊連署被起訴的不法行徑，身為台南市黨部主委的謝龍介真能置身事外嗎？

謝龍介過往在政壇的離譜表現，從議會質詢的誇張演出，到各種場合的爭議語言，身為國民黨傳統支持者的爸媽很無奈，並想質問，國民黨真要推謝龍介選台南市長嗎？國民黨是認真的嗎？國民黨在台南市的支持者投得下這一票嗎？

（作者是國中教師）

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