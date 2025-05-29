自由廣場》嚴厲究辦譴責潛伏台灣的羅傑斯們

◎ 木鐸

《華爾街日報》五月廿六日「前美聯準會經濟學家被控向中國洩密，接觸細節浮出水面」披露前美聯準會資深顧問羅傑斯（John Rogers）被控向中共情報人員洩漏機密的案情細節。讓人得以一窺中共對美國政府的滲透模式。

六三歲的羅傑斯自二○一○年至二○二一年任職Fed國際金融部門，擁有接觸美國利率政策、貿易數據與政策簡報等機密資料的權限。他被美國司法部以間諜罪與偽證罪指控，涉將上述資料轉交中共情報人員，為中共政府及其附屬機構謀取利益。

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羅傑斯是如何淪為中共間諜的？事情就是從一次參訪、一場論壇開始的。

二○一三年羅傑斯訪問上海、參加一場商務論壇，此期間，他收到自稱對美聯準會「有興趣」的「中國研究生」來信。羅傑斯後來接受對方的「全額招待」而再次赴中國。起訴書指出，那名男子其實是中共情報人員。

羅傑斯後來獲聘到中國復旦大學任教，教職合約的薪資約達十五萬美元，還獲得一筆總額三○萬美元、為期三年的研究補助。檢方認為，如此利益輸送，是中共吸收暨操控對象的典型手法之一。在多次赴中期間，羅傑斯結識上海女子劉鈺，兩人於二○一八年結婚。辦案人員指出，這些情感聯繫、婚姻也是中共情報部門滲透、控制的重要手段。

起訴書指出，羅傑斯至少自二○一八年起就開始利用職務之便索取敏感資料，包括經濟數據、針對中國的關稅審議、提交給美聯準會理事的簡報文件、聯邦公開市場委員會（FOMC）尚未公佈的會議資料。羅傑斯提供中方時還發訊提醒「在美聯準會眼中，要讓這件事看起來合法，不然會給我惹來大麻煩。」

中共情報人員假藉學生身分，刻意接近羅傑斯，安排免費遊訪中國，安排待遇豐厚的教職，連感情生活都給安排了，給錢、給職、給老婆，三管齊下的這套SOP是不是很眼熟呢？最近，台灣一批又批立法委員神神祕秘遊訪中國，死也不肯事先報備，又利用國會質詢毫不修飾地打探國家安全機密，「讓這件事看起來合法」就是這套SOP的落實應用。

台灣到底潛伏著多少個羅傑斯，美國之石可以攻錯，不只國安單位必須嚴守門戶，大凡期望台灣國家安全、社會安定、生活安適的國人，尤應警惕並嚴厲譴責「羅傑斯們」。

（作者從商）

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