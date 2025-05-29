晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》嚴厲究辦譴責潛伏台灣的羅傑斯們

2025/05/29 05:30

◎ 木鐸

《華爾街日報》五月廿六日「前美聯準會經濟學家被控向中國洩密，接觸細節浮出水面」披露前美聯準會資深顧問羅傑斯（John Rogers）被控向中共情報人員洩漏機密的案情細節。讓人得以一窺中共對美國政府的滲透模式。

六三歲的羅傑斯自二○一○年至二○二一年任職Fed國際金融部門，擁有接觸美國利率政策、貿易數據與政策簡報等機密資料的權限。他被美國司法部以間諜罪與偽證罪指控，涉將上述資料轉交中共情報人員，為中共政府及其附屬機構謀取利益。

羅傑斯是如何淪為中共間諜的？事情就是從一次參訪、一場論壇開始的。

二○一三年羅傑斯訪問上海、參加一場商務論壇，此期間，他收到自稱對美聯準會「有興趣」的「中國研究生」來信。羅傑斯後來接受對方的「全額招待」而再次赴中國。起訴書指出，那名男子其實是中共情報人員。

羅傑斯後來獲聘到中國復旦大學任教，教職合約的薪資約達十五萬美元，還獲得一筆總額三○萬美元、為期三年的研究補助。檢方認為，如此利益輸送，是中共吸收暨操控對象的典型手法之一。在多次赴中期間，羅傑斯結識上海女子劉鈺，兩人於二○一八年結婚。辦案人員指出，這些情感聯繫、婚姻也是中共情報部門滲透、控制的重要手段。

起訴書指出，羅傑斯至少自二○一八年起就開始利用職務之便索取敏感資料，包括經濟數據、針對中國的關稅審議、提交給美聯準會理事的簡報文件、聯邦公開市場委員會（FOMC）尚未公佈的會議資料。羅傑斯提供中方時還發訊提醒「在美聯準會眼中，要讓這件事看起來合法，不然會給我惹來大麻煩。」

中共情報人員假藉學生身分，刻意接近羅傑斯，安排免費遊訪中國，安排待遇豐厚的教職，連感情生活都給安排了，給錢、給職、給老婆，三管齊下的這套SOP是不是很眼熟呢？最近，台灣一批又批立法委員神神祕秘遊訪中國，死也不肯事先報備，又利用國會質詢毫不修飾地打探國家安全機密，「讓這件事看起來合法」就是這套SOP的落實應用。

台灣到底潛伏著多少個羅傑斯，美國之石可以攻錯，不只國安單位必須嚴守門戶，大凡期望台灣國家安全、社會安定、生活安適的國人，尤應警惕並嚴厲譴責「羅傑斯們」。

（作者從商）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書