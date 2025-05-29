自由廣場》民主自由並非無法無天 在美國沒人敢舉五星旗

◎ 陳如媜

回想三十年多前移民美國申請入籍時，公民考試一百題當中，有一題印象最深刻，那就是「你是否共產黨員？」，倘若回答是，就不能成為美國公民。可能有人心存僥倖而說謊，但這可犯了美國人的大忌，將來若被發現反而更慘，不但會被驅逐出境，終生不得入境美國，更必須先被罰、被關。

這是冷戰過後，美國政府針對共產黨所訂定的政策，禁止共產黨員入境美國，直到今天仍是如此，五年前（二○二○年）十月，移民局（USCIS）更發出新的政策指引，明確指出針對共產黨的移民禁令，包括共產黨分支機構或與其關係密切者，都不受理申請移民。原因很簡單，因為共產黨和其他極權政黨成員，他們所秉持的觀念，與宣誓效忠美國的誓言不符合。這項指引雖未指名是哪個國家，但大家心知肚明，它就是針對中國共產黨。許多觀察家認為，美國重現冷戰期間意識形態，乃針對具有中國共產黨背景的移民，而當時正是川普總統執政時期。

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我住大華府地區已三十多年，看過許多示威抗議活動，但不曾見過五星旗飄揚，唯一的兩次，是多年前中國總理江澤民和後來的習近平訪美時，中國同鄉會在白宮外搖旗歡迎的場合，當時我們台美人和西藏難民等團體則在對街舉台灣旗和藏旗抗議，雙方對峙的場面記憶猶新。

美國是全世界自由民主國家之濫觴，唯獨不容許中共和它的旗幟，在華府也不曾見過俄國等共產國家明目張膽的舉旗招搖。在國家利益面前，限縮個人自由，乃放諸世界一致的準則。

前幾年回台灣，在台北街頭驚見五星旗飄揚，當時真是非常震撼，還以為台灣淪陷了，至於首都的台北火車站則坐滿遊民或東南亞移工，宛如落後國家遍地難民的景觀，一時也不知如何向外國朋友解釋，當時的台北市長就是柯文哲。

最近老K黨員公然以納粹形式招搖，已觸怒國際公憤，另有中國人故意在台灣舉紅旗，居然還有人辯稱這是「自由」，實在令人憤怒，試問你敢去中國天安門舉青天白日旗嗎？

中國國民黨主席朱立倫抨擊台灣總統「獨裁」，但依我看，台灣的自由民主程度遠遠超過美國，甚至可說已達到「無法無天」的地步，K黨別把自己淪為世界笑柄了。

（作者為華府媒體工作者）

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