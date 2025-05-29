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社論》「無條件」、「武力解放台灣」

2025/05/29 05:30

賴總統，境外敵對勢力、脫中入北之後，拋出「大公司提條件併小公司」。（總統府提供）賴總統，境外敵對勢力、脫中入北之後，拋出「大公司提條件併小公司」。（總統府提供）

日前，賴清德總統在專訪中形容：「中國是比較大的公司，台灣是比較小的公司，如果說你（中國）要併我的公司，你要提條件啊！不是台灣來提條件，讓你說要或不要，而且還說，你一定要變成是我的一部分。」這樣的形容，妥適與否，見仁見智。朱立倫便嘲諷賴是「賣台總統」，「原來以後兩岸關係不能再講統一、只能講併購」。一時之間，反獨促統協力者，以「台灣可併購」、「新賣台論」反擊「務實台獨工作者」。做賊喊捉賊，十分錯亂。

賴總統忽出此招，不知道是否從川普的交易外交獲得啟發。加拿大，格陵蘭，巴拿馬運河，加薩走廊，烏克蘭，墨西哥灣，波斯灣，乃至關稅戰，嚴肅的戰略問題、國際政治，川普散發著偏好交易概念的作風。不過，他是從大國、強者的地位談生意經。而以台灣的情況，賴總統請人「提條件」，也不盡然是低聲下氣。既然中國很哈「和平統一」，那麼，「統一條件」理應是談出來的。生意成不成，那是另一回事。反之，「武統」就不必談了，只有打的問題。所以，要求對方「提條件」，往正面想是「化被動為主動」。不要問我想怎麼獨，而要問你想怎麼統，把球丟給對方。

二○二三年底，拜登與習近平在舊金山會談。新華社報導：習近平在會上向拜登表示，美方應該「停止武裝台灣，支持中國和平統一」。顯然，拜登並未答應。別的不說，所謂的「和平統一」，習近平完全沒有「提條件」，這要拜登如何支持這四個字？習近平掌權以來，積極準備「武統」，以往「和平統一」的「條件」，早已置諸腦後了。一九八一的葉九條，一九八四鄧小平的一國兩制，一九九五的江八點，二○○九的胡六點，其實，江、胡的「條件」都比葉、鄧差了。二○一九，習五點，更是歷來最苛，幾乎僅存「堅持一個中國原則」。葉九條，江八點，胡六點，習五點，一點一點變少，葉、鄧給台灣的「寬鬆條件」，江、胡漸漸收回了。如今，習近平回到改革開放前的歷史場景，「武力解放台灣」才是他的主題。

葉九條，「國家實現統一後，台灣可作為特別行政區，享有高度的自治權，並可保留軍隊」，類似的「條件」沿續至鄧小平仍在的江澤民時期。而那些「比較寬鬆的條件」，從胡錦濤到習近平便沒那回事了。香港國安法完成二次回歸後，習近平完成了「去政治性條件」，僅剩「深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎」、「共圓中國夢」。也就是，按照香港內地化的模式，台灣幾乎是「無條件」便一步到位。可以說，賴總統的「提條件」，習近平也給了答案：「無條件（投降）！」儘管始終是一種宣傳而已，但「條件」如「小公司別無選擇」之嚴苛，跟中國加緊準備「武統」，同時引起國際愈來越擔憂台海安全，堪稱同步進行的危機化。

賴總統，境外敵對勢力、脫中入北之後，拋出「大公司提條件併小公司」。依「務實台獨工作者」的思維，「大公司提條件併小公司」，可以確定不是真的要中國提「併購（和平統一）」的「條件」，讓台灣人民（股東）討論如何賣出好價錢。且看三個面向：一，大公司「提條件」，也得先通過董事會、股東會，何況，大公司治理不善，小公司好好的，何必被它併購？這裡面偷渡了一個「民主中國」概念。二，大公司，不是只有中國一家，美國、日本也是大公司，都不妨「提條件」啊。三，小公司，如果陸續有善意股東加入，公司治理、業績永續發展，就沒必要考慮「被併購」，一如民主友邦近年維護台灣價值的具體行動。或許，與其說賴總統是要對方「提條件」，不如說是提醒了大家：北京又回到「武力解放台灣」的老路，「武統論」此起彼落並非偶然。

倒是，統派論者，忿忿不平：賴清德拋出併購論，綠營雲淡風輕。如果是朱立倫或韓國瑜，綠營將如何口誅筆伐？這不是他們惱怒的雙標，而是他們的言行長期積累的社會觀感。馬英九代表著那些人：民進黨都有台獨信念，這對中國是最大禁忌；無論台灣如何自衛都永遠無法抵禦與中國戰爭；就兩岸關係而言必須相信習近平。台獨，戰爭，必敗。姓習，和平，繁榮。所以，連「無條件」都要「台灣當歸」、「民主歸零」。胸懷統一理想者，難道想都沒想過，至少要請問一下中國大公司的CEO，為什麼你們的併購前景：民主台灣被專制中國「融合」，令台灣小公司的廣大股東興味索然？連統派都寧願待在台灣促統，不想以身作則定居萬丈深淵？

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