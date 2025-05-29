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新聞線上》罷掉妨害國安的攔路虎

2025/05/29 05:30

（資料照）（資料照）

記者陳杉榮

大罷免浪潮即將進入第三階段，這是台灣選民扭轉藍白兩黨在國會毀憲亂政的唯一救贖機會，雖然國民黨態度放軟，但國、眾兩黨抵制本土政權，全面向中傾斜的基本方向並未調整，尤其是杯葛國安法案、妨害建構完整國安體系的行徑，更加變本加厲。

依民進黨團統計，沈伯洋等立委所擬的國家安全相關修正提案，在程序委員會或院會被擋被退，已經高達四百二十二次，另有十一案在院會被提出復議冷凍。任誰都知道，「程序正義」是法治國的最高原則，「實質審查」是立法院的憲政責任，立委可以在審議法案、預算和人事案過程，提案修正或否決，但沒有權力禁止議案付委審查。

一年多來，立法院變成傅崐萁和黃國昌的禁臠，立法院長韓國瑜如果不是無魂有體的稻草人，就是傅黃二人的附隨組織，他們在程序上任意封殺立委的提案，立法院成了無法無天的獨裁機關。台灣人應該站出來大聲地問，究竟是誰給傅崐萁和黃國昌在程序上否決立委提案的權力？是誰給國民黨和民眾黨妨害國安體系的建構，變相附和境外敵對勢力的權力？

中共對台各項脅迫加劇，台灣必須加緊強化國防戰力和國安體系，抵禦外來的進攻和內部的分化。但在國防預算審查過程，看不出藍白立委有支持國防預算的誠意，不僅冷嘲熱諷打擊國軍士氣，甚至提案濫刪濫凍，完全是長敵人志氣，滅國軍威風。在健全國安體系的修法過程，凡是民進黨的提案，一律在程序上否決，連討論的機會都沒有，非常惡劣。

藍白兩黨從國會擴權法案及「藐視國會罪」，破壞憲政體制權力分立，憲法訴訟法癱瘓憲法法庭，總預算案殘殺監察院，報復總統府和行政院，凍結國防部預算，自損國軍戰力，財劃法破壞中央與地方權限，這些都是赤裸裸看得到的「罪狀」。程序上封殺國安修法，圖利境外敵對勢力，這種隱形扯後腿的行為，對國家的傷害更大。

國民黨為了抵制大罷免，未來會裝更多笑臉，遮掩惡行，他們會利用人性貪小便宜的缺點，把台灣人當作乞丐，笑說每個人發一萬元，這筆錢本來可以拿來厚實國防抵禦敵人。他們不讓政府拿錢撥補台電，要逼台電漲電價，造成百業齊漲，再來罵民進黨。面對這麼惡質的國會，台灣人民還不起身自救？選民不罷掉妨害國安的攔路虎，難道要坐等國家覆亡？

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