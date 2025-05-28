自由廣場》（鏗鏘集）刪除五一九記憶日 刪不掉戒嚴歷史

◎ 李敏勇

在大罷免的時際，中國國民黨和台灣民眾黨聯手在立法院刪除了五一九白色恐怖記憶日。行政院去年制訂、甫及一年的記憶日，就這樣被廢除了。這反映藍、白政黨的政治心態。

國民黨和民眾黨口口聲聲反對已經不存在於台灣的戒嚴，卻反對記憶長達卅八年的戒嚴歷史（自一九四九年五一九迄一九八七年七一四），反映出一中一台兩個政黨對戒嚴歷史的任恣態度。

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刪除五一九記憶日能刪掉卅八年的戒嚴歷史嗎？當然不能！心不在台灣，對台灣共同記取歷史教訓，攜手共同邁向民主化的前景不懷好意的藍白兩黨，前者轉型不全，後者起步不善，狼狽為奸，成為陰暗之影。

五一九白色恐怖記憶日，原是轉型正義的環節，在於記取歷史。這是生活在台灣不分先來後到的人們，形塑共同體、邁向新國度的某種許諾。新台灣和平基金會推動此一節日，不在放假而在記憶，舉辦研討會，並出版《全面控制：總體檢蔣介石獨裁統治及其影響》（前衞）。記憶，是為了記取歷史，錯誤不要再犯。

釋出假日，刻意討好國民。刪除五一九白色恐怖記憶日，為什麼？國眾兩黨以顛覆國家、毀憲亂執政為目的，這不是正常在野黨的作為。

節日，具有文化形式和儀式的性格。一個正常健全國家的行政權和立法權在制訂節日時，一方面含納傳統文化節慶，一方面引入新政治意涵，都是為了形塑國民感情和意志。五一九白色恐怖記憶日的取消，既是文化的錯失，也是政治的反動。

台灣要前進，而不是倒退。台灣要從歷史的迷障走出來，而不是走回舊黨國宰制、壓迫的歷史。記憶，是為了錯誤不要再犯。解除五一九白色恐怖記憶日，刪除不了戒嚴歷史！戒嚴就是中國國民黨在台灣的統治烙印。

（作者是詩人）

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