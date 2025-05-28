自由廣場》政客死不認錯

◎ 林應然

國民黨立委謝龍介二○二五年五月廿四日在台中街頭為同黨立委羅廷瑋站台時，針對罷免團體脫口說出「生孩子沒屁眼」，引發軒然大波廣。謝龍介聲稱，這是長輩提醒晚輩的一種較直接、強烈的語言（台語），並非刻意詛咒對方，並無說錯話要道歉之意。

所謂「生孩子沒屁眼」就是指生出沒有肛門（無肛症）的嬰兒，大約每四、五千個新生兒會有一個是無肛症，原因不明，也無證據顯示它與遺傳或懷孕時用藥有關。無肛症病患約有四十％伴隨其他器官異常，其中以泌尿生殖系統之畸形最多。以前醫藥不發達，罵別人生孩子沒屁眼，通常就是要別人家絕子絕孫，的確是一種詛咒，帶有攻擊性及羞辱，這不只是侮辱罷免團體，更讓無肛症患者的父母難過難堪，難道自己或祖先有做過什麼觸怒神明之事？

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現代醫藥進步，依無肛症不同型態，有七十—一○○％經小兒外科醫師矯正而可自行排便，但日常生活仍有許多不便。經濟部長郭智輝今年三月受訪時因發言不當而遭唐氏症（蒙古症）病友會團體強烈抗議，經濟部隔天迅速道歉，比起謝龍介事後仍稱只是「提醒」，兩者高下立判。

這場風波凸顯台灣政治環境中言論的影響力，政治人物的發言經常影響社會觀感。謝龍介的「生孩子沒屁眼」是否影響未來的罷免投票暨後續選舉結果，值得觀察，而此事件將讓選民更加嚴格檢視政治人物的言行，不容他們恣意妄言。

（作者是中華民國基層醫療協會理事長）

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