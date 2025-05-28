自由廣場》還在呼吸就判腦死 冷眼看中國器官移植爭議

◎ 薛蕾

不久前有兩則器官移植新聞備受關切，台灣歌手Tank（呂建忠）在中國接受器官移植、台灣器官移植名醫陳堯俐仲介病人到中國換器官；前者被中共當作統戰宣傳，後者在台灣成為司法案件。

根據Tank的發文，看到一條時間線：二○二四年三月底，Tank首次赴浙大二院求醫；同年十一月初，Tank病情加劇需要器官移植；十一月廿一日，院方為Tank進行心肝聯合移植手術，供體器官則來自一位腦死亡者。

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這條時間線透出什麼信息？Tank能夠在短時間就排到器官移植（輪候時間不到半個月，即使從首次赴浙大二院就醫起算，也不過八個月），顯然是有特權介入，並繞過官方器捐分配系統；若再考慮到心、肝兩個大器官同時配對型的罕有機率，值得深究的，莫過供體器官來源為何能如此及時。

被統戰的Tank有所不知，中國尚未對「腦死亡標準」進行立法確認，但從中國各地醫院不時曝露的器官移植亂象可知，為了摘器官，醫院ICU已變成物色供體的地方，腦死亡判定遭到濫用，甚至於「人工製造」腦死亡。譬如引發中國網路批判聲浪的「安徽懷遠器官騙捐案」，五十三歲女患者因頭部外傷送醫數日被判定腦死亡後肝臟及雙腎即遭摘除，她兒子舉證控訴，母親被摘除器官時還活著有呼吸。這名「被捐贈」的器官也未被載入分配系統，而被直接送往病患多屬權貴的北京解放軍三○二醫院（肝臟）、天津第一中心醫院（雙腎）。此案不是黑市交易，多名涉入者都是中國三級甲等醫院（最高等級）的主任醫師與專科醫師。

Tank發文感謝的醫療團隊隸屬浙江大學醫學院，掌權者鄭樹森是中國工程院院士，被官方宣傳為浙江省醫療界的領軍人和器官移植手術權威，但他曾被《國際肝雜志》撤銷一篇論文，原因就是「缺少五六三例肝移植器官來源的倫理證明」。

至於陳堯俐案，也有一條時間線，據彰化地檢署二○二四年十一月起訴書記載，陳在二○○八年仲介患者赴中國換肝，當時陳遭送懲戒，後來陳仍持續仲介器官移植，二○二二年三月彰檢調查，陳至少仲介卅五名病患去中國移植器官，其中廿六人是在二○一五年七月《人體器官移植條例》修正前，仲介行為只有行政罰鍰，不處刑罰，最後只追究修法後的二○一六年—二○一九年間，仲介九名病患的行為，並對陳求處重刑六年。

陳堯俐案的這條時間線，說明陳堯俐最遲在二○○八年就開始仲介病人赴中國器官，經他仲介的台灣病患才半年就能在中國換肝換腎，換言之，供體器官來源並非分配系統，意即無法證明來源合理合法性。

但陳合作的對象可不是什麼黑市，都是中國省級三甲醫院，譬如湖南省中南大學湘雅醫院器官移植中心，隸屬國家衛生健康委員會直管，也被中國器官移植掌門人、中共黨政軍權貴御醫黃潔夫當成華中地區器官移植醫療的樣板醫院。

眾所周知，二○○六年以來中共活摘法輪功學員等良心犯器官的指控已受全球矚目，為此，中國對外宣稱二○一五年起全面停止使用死囚器官作為移植供體來源，改用公民捐獻，全國醫院器官移植強制使用分配系統。如今Tank換器官暨陳堯俐案，可說是戳破此一謊言。

所以，台灣媒體報導中國器官移植相關新聞時，應該慎用「大愛捐獻」、「大愛器官」、「亞洲首次心肝聯合移植手術」等褒詞，因中國器官分配系統仍是黑箱，中國醫院取得腦死亡者器官很有可能是「捐獻在前、死亡在後」，也就是中國器官移植醫療還沒救人就先有無辜受害者。

（作者是文字工作者）

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