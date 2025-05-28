自由廣場》重啟核三 多此一投／耗11億元卻不清不楚的公投

◎ 謝志誠

藍白聯手於五月十三日三讀通過「核子反應器設施管制法第六條條文修正案」，賦予核電廠取得延役或重啟的法律依據後，再於五月廿日挾其人數優勢，通過民眾黨團提案的「核三繼續運轉」公投。

依修法後的核管法第六條第二項條文，經營者「得」於執照有效期間屆滿前向主管機關申請換發執照。而依增訂的第三項條文，運轉執照有效期間屆滿後，須再繼續運轉者，經營者「得」向主管機關申請，經主管機關確認核子反應器設施無安全顧慮並審核同意換發執照後，始得繼續運轉。換言之，在修正後的第六條第三項下，台灣三座老舊已除役的核電廠，都能依法申請「重啟」。

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但，是否申請「延役或重啟」的決定權在經濟部及台電公司，而是否同意「延役或重啟」的審核權限則在核能安全委員會。修正後的核管法第六條並未強制經濟部及台電公司一定要提出申請。

再檢視民眾黨所提「重啟核三」公投案主文「您是否同意，第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」就更好笑了。

第一，已經屆期停機的核三廠能否繼續運轉？本來就是須經主管機關同意確認無安全疑慮，這有什麼好公投的呢？再者，核安會要審查哪些項目？程序為何？都還在等待子法出爐，目前仍處於不清不楚的狀態，藍白就急著要搬出來讓全民公投，怪不得中央選舉委員會前主任委員陳英鈐教授在臉書指出：「重啟核三涉及個案審查許可的行政處分，必須依照法律規定的要件，進行審查後決定。無法由大家憑著支持或反對的態度投票決定，重啟核三公投違反權力分立。」

第二，依陳英鈐前主任委員的見解，應否許可「繼續運轉」必須依照法律的要件，雖然公投法第卅條規定，公民投票案經通過者，總統或權責機關為實現該公民投票案內容應有必要的處置，但若該處置不符法律要件，公投亦不能強迫總統或權責機關違法。若不合法就不得重啟核三，如此一來，這個公投等於沒有法律拘束力，只是表達願望而已。

公投主文並未要求台電公司必須提出重啟申請，它既然與修正後的核管法完全一致，那我們有必要花掉十一億元去辦一個不清不楚的公投嗎？陳前主任委員認為：「核管法可以創制或複決。但這屬於立法院立法權限範圍，不屬於立法院可以交付重大政策公投事項。只能由人民連署發動。」

（作者是台灣環境保護聯盟會長）

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