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社論》「朱主席不倒、國民黨不會好」？

2025/05/28 05:30

朱立倫機關算盡太聰明，「朱主席不倒、國民黨不會好」？連正藍軍都按捺不住了。（資料照）朱立倫機關算盡太聰明，「朱主席不倒、國民黨不會好」？連正藍軍都按捺不住了。（資料照）

王金平日前表示，他在宣布參選主席的張亞中拜會時，明確告知若盧秀燕要參選，他會支持。公道伯並沒有代盧媽媽宣布參選，但朱立倫的麻煩顯然變大了。黨主席改選，七月公告，九月改選，十月交接，朱嘴巴說「期盼順利交棒」，又一副罷免對決捨我其誰氣概。只不過，國民黨式地方包圍中央，隱隱啟動了。如今回顧，蔣萬安的倒閣說，宛如諸侯起義第一槍。荊軻刺秦之圖窮匕現，未必拖到大罷免及補選。

二○二四大選，朱立倫搞了奇怪的初選，再次引進郭台銘攪局，弄得人氣王侯友宜一籌莫展。同時，朱又操作藍白合，在野聯軍碾壓綠軍。朱主席英明，令柯的屁股翹了起來，他自認是老二，藍白合必須柯正侯副。經過一番高潮起伏，藍白合破局以終，侯、柯各選各的。大好時機被蹉跎，至此已時不我予，侯無奈接受趙少康為副手。於是，侯守住藍營基本盤，卻難以個人特質開拓票源。結果，侯活生生被朱、郭、柯給做掉了。如今，黨主席選舉，彷彿局外人。韓國瑜，掛著立法院長名牌，也不得擔任政黨職務。朱主席，果真精算師。

二○二四大選結果，朱應該不是輸家。因為，他本來就不樂見侯勝選，後來居上妨礙自己的政治生涯規劃。再者，立委部份，拜選制之賜，國民黨由上屆的三十八席增加至五十二席，民眾黨八席不分區，在野黨穩佔國會多數。民進黨，則由上屆的六十一席減至五十一席，且友軍掛零。輸掉總統，贏得國會，侯是輸家，朱卻是贏家，他或許自認拿到二○二八的門票了。可惜，福禍相倚，朱的同舟計畫，迎回馬英九時期被開除黨籍的傅崐萁，還委以國民黨立院黨團總召重任，實質上扮演呼風喚雨的藍白大總召。一年多前，漠視選區剛發生震災，在立院會期之中，傅大陣仗率藍委訪中，晉見負責對台統戰的王滬寧。接下來，國會之亂就此揭幕。朱主席、傅總召，加上白委總召草頭黃，社會觀感似是執行被交付任務清單，協力北京弱化台灣、不戰而併吞台灣。

國會藍白之亂，造成賴政府忙於應付內亂，無法從容展開施政。而朱、傅、黃集團之亂，則在民間迅速累積不滿情緒。終於，立委任滿一年，罷免藍委連署遍地開花，一階二階氣勢凌厲地形成大罷免公民運動。反觀，朱主席起始不以為意，藐視公民團體的動員能量，故而消極以待。繼而，眼看大罷免起風了，藍委尤其是囂張藍委人人自危，朱主席才發覺事態嚴重，開始「以罷制罷」。而倉促之間，國民黨地方黨部，竟出之以抄名冊，而非公開徵求連署，惹出多起偽造文書、洩漏個資情事，乃至執政地方官員藉勢查水表、侵入戶政系統，涉案黨工約達百人。罷免對決，國民黨延誤軍機，出師不利，內部對朱、傅集團怨言四起。從而，即將到來的主席改選，遂有另尋明主、收拾殘局之議。還有政治前景的諸侯，盧媽媽、蔣公子等，也不得不提前為自己操心，以免因朱、傅集團之荒腔走板而斷送自己的機會。

朱主席，自稱正常倫。當年的連、馬主宰黨政時期，他在桃園、新北著力地方建設，較少觸及意識形態，相對比較正常。但兩度出任主席，朱對經營兩岸關係興趣轉濃，一面副主席夏立言頻繁訪中，跟跑灶腳一樣勤快，一面綠共、納粹、獨裁，隨時準備給賴政府扣帽子。納粹之說，惡名遠傳歐洲，令該黨與台灣都蒙羞。至於中國對台灰色作戰、武統恐嚇，言下之意則是本土政權自己討打，與國際為台灣仗義執言尖銳對比。這樣的朱主席，過去曾被深藍懷疑是「美國線民」，現在則遭懷疑已「投共通匪」。加上傅、黃，這樣的藍白協力，只會更加引人疑竇。國民黨，繼續這樣走邪路，想要獲得多數選民信任，重回執政之路難矣。二○一八至二○二○，韓國瑜的大起大落，即為殷鑑。

二○二四大選至今，國內外情勢皆大為改觀。柯文哲，白色力量自黑，政治能量快速消釋。草頭黃，不改變色龍本色，想藉國民黨之力更上層樓。國民黨，被朱、傅集團注入紅色病毒，令該黨基層與頭面人物都難以辯護。可以說，一年多來，朱立倫把自己玩完了，一副好牌打到輸。早知如此，不如當初利用立院多數、藍白過半，好好擔任「忠誠（於台灣）的在野黨」，尋求二○二八政黨輪替。不此之圖，歧途亡羊，把自己逼到牆角。「朱主席不倒、國民黨不會好」？連正藍軍都按捺不住了。機關算盡太聰明，朱主席這負面教材，意欲取而代之者，務必牢記。

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