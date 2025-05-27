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自由廣場》（北社評論）台灣民主韌性的展現

2025/05/27 05:30

◎ 黃維富

去年以來，國民黨結合民眾黨，利用多數優勢在立法院恣意發言立法，破壞台灣的民主憲政制度，削弱國防、崩壞外交穩定及民生福利，在國民黨立委或代表赴中與共產黨交流後尤其為顯著。激發出上百個民間自主公民罷免團體（簡稱自主罷團），啟動全台大罷免行動，展現台灣民主體制自我修正及不被專制化的堅強韌性。

托克維爾（Tocqueville）在「論美國的民主」一書的結尾憂心專制的反撲，提出：如國家的國民只要求他們的政府維持秩序，則他們在內心深處已經是奴隸了；煽動政客會聲稱「他們所看到的缺陷與國家憲法的關係遠遠大於缺陷與選民的關係」。近年國民黨及民眾黨無休止地洗腦威脅支持者，聲稱只有他們能維持秩序避免戰爭，實際則將支持者視為內心奴隸者，以改善缺陷為名，不斷地毀憲亂政、削弱國防、破壞外交穩定關係及民生福利。這就是我們今天看到的專制反撲慘況。

無數前輩血淚努力及寧靜革命過程，啟蒙了大部分台灣人自由、民主、人權的意識，建立了平等基礎的民主社會。然而平等很容易引發人們理所當然只顧自己，選擇個人主義的處世原則，偏向個人利己的消極自由而不自覺。這是托克維爾憂心專制反撲的另一個原因，就是當個人主義的公民各自建立了自己的小社會後，對大社會中權力任意擴張不予理會。當前台灣發生的不僅內部專制反撲，更嚴峻的是中共企圖使用只有你想不到、沒有他們做不到的方法以劫掠台灣民主暨主權的重大危機。

所幸這次大罷免充分展現了台灣的民主韌性，自主罷團平衡了偏向個人利己的消極自由，和積極參與社會政治生活的積極自由二者，由個人同時承擔應負義務和追求應有的權利，把個人的自得昇華為公益美德內涵的公民精神。大罷免才能在初期不被看好而倡議「精準罷免」狀況下，經自主罷團不畏暴力暨威脅的努力不懈，才有第二階段送件達卅一案的美果，令人動容與讚賞！

台灣社會雖具民主韌性，但消弭立法院專制反撲及親中媚共結構的這段過程，進入第二階段已送而須補件者仍有數案，後續是第三階段罷免投票及罷後改選。亟須國人繼續團結努力，才能保有得來不易的自由民主，大功告成。

（作者是台灣北社理事）

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