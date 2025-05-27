自由廣場》美議員仗義正名 台灣何時除周處？

◎ 林逸民

台灣在國際上備受中國打壓，中國最囂張時，不僅要求各國政府官方文件上須讓台灣消失，甚至連民間企業也要求要違背事實，把台灣列為「中國的一省」，如此行徑，過去世界主要國家竟然視而不見甚至助紂為虐，所幸如今已大有不同。

美國現在是為台灣主持正義的領導國家，二○二四年美國聯邦政府針對《財富》雜誌列名五○○強的企業發出備忘錄，敦促它們須將台灣稱為「台灣」而非「中國台灣」。美國執政黨共和黨眾議員、眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主委約翰穆勒納爾（John Moolenaar），以及同為共和黨的田納西州聯邦參議員瑪莎布雷本（Marsha Blackburn），近日更進一步行動闡揚這項美國政策。

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兩位美國國會議員，廿一日致函三大飯店業者即希爾頓、萬豪及凱悅，嚴重關切三家飯店的網站及文宣上使用「中國台灣」一詞，對三飯店曉以大義：你們這樣做等於暗示台灣是中國的一部分。兩位議員還要求三飯店答覆：是否受到中國指示？且再度提醒前述的備忘錄，表示大多數美國大企業都已從善如流，要求三飯店應比照辦理。

美國兩位議員仗義執言，令台灣人十分感動，過去台灣在國際上要正名困難重重，即使在日本，想更改入國登記，正名為台灣，也是在日本的台灣先進協助不斷遊說，花了九年才達成，從今年五月起，台灣人歸化、與日本人結婚、受日本人收養，戶籍的原國籍「本籍」欄終於能登記「台灣」，可說漫漫長路。如今美國竟帶頭要求美國企業幫台灣正否，時代完全不同了。

然而，在國際上已經好轉之際，台灣內部卻因背負中華民國的空殼而陷入尷尬，政府部會中仍有「大陸委員會」，導致主委邱垂正須稱中國為「中國大陸」，這其中有嚴重問題，中國並非一個大陸，這個稱呼是蔣介石時代認為台灣是中國的一部分，所以「自由中國」是中國的海島地區，「淪陷區」是中國的大陸地區，簡稱中國大陸。

一般台灣人並不瞭解「大陸」稱呼的由來，但邱垂正一定清楚，把中國稱呼為大陸，就等於認為台灣是中國的一部分。在美國議員積極幫我們強調台灣不屬於中國的時候，我們自己卻還繼續使用製造誤導的錯誤詞彙，實在不妥，當然，朝小野大下要更改陸委會名稱可能不容易，但至少可從主委的用語開始改起。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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