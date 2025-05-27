晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》用肺無法發電 對台電緊急備用機組的正確認知

2025/05/27 05:30

◎ 陳秉亨

隨著台灣推動能源轉型，電力系統正經歷深刻變革：「再生能源」比例逐步上升，傳統機組逐年除役。在過渡期如何確保電力系統穩定，成為全民關注焦點。此時，「緊急備用機組」如同一名沉默的守門員，扮演不可或缺的角色，社會不應誤解其功能。

夏季夜尖峰的供電壓力

台灣的太陽光電裝置容量已突破一四○○萬瓩，風力發電則達四○○萬瓩，白天用電高峰的供電壓力已獲得解決，未來壓力則轉移至夜間。在夏季用電高峰期，夜間尖峰負載超過三七○○萬瓩，儘管透過需量反應削減三—五％的負載，仍須面對地震、颱風電廠故障（核電廠也會故障需要備援）、人為失誤（關錯開關導致跳電）甚至軍事行動刻意破壞等突發事件的挑戰。此時，「緊急備用機組」提供調度靈活性與供電安全保障，成為關鍵角色。

緊急備用機組運作有法令規範

根據台電與環保部門的規範、台電與環境部門的規範，緊備機組是在系統供電餘裕預估低於六％、或因事故、天災、國安問題導致即時電力不足時，才會依序啟動。這些機組，如大林G5、興達一號與二號機，具備「快速點火、有限時數、環保運轉」等特性。依環保法規規定，每年累積運轉不得超過七二○小時，並須配合空品季節管制，在污染較重的冬季須停機。

電力與環境成本的平衡

這些機組僅在必要時啟用，從電力成本的角度看，啟用這些機組的每度發電成本略高，至於人力與維運成本則屬既有成本，不須再額外資本支出，且能有效控管使用時數，成為「以最小成本撐住最大風險」的最佳方案。在環境方面，除了有環評承諾與環境法規規範，更加成熟的再生能源與儲能技術搭配高效率、低排放的複循環燃氣機組，未來將會接棒，實現空污控制與能源轉型的雙重目標。

理解與支持

我們期盼價格合理且低汙染的能源，也應理解能源轉型的現實挑戰。面對極端氣候與設備故障的多重不確定性，若一味排斥燃煤或燃氣的備用機組，反而可能使電力系統面臨更大的停電風險，進而反挫能源轉型的進程。公民的角色應是理性監督這些機組是否符合環境法規，而非讓自己淪為政治化攻擊、不實資訊的傳播者，更不應無視即時供電資訊已經上網多年及空污減量的事實，而妄操作政治言詞指台電「偷開機組」、「用肺發電」。唯有社會充分理解其角色，才能實現能源轉型的理想。

（作者是東華大學海洋暨環境學院博士候選人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書