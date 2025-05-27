自由廣場》用肺無法發電 對台電緊急備用機組的正確認知

◎ 陳秉亨

隨著台灣推動能源轉型，電力系統正經歷深刻變革：「再生能源」比例逐步上升，傳統機組逐年除役。在過渡期如何確保電力系統穩定，成為全民關注焦點。此時，「緊急備用機組」如同一名沉默的守門員，扮演不可或缺的角色，社會不應誤解其功能。

夏季夜尖峰的供電壓力

台灣的太陽光電裝置容量已突破一四○○萬瓩，風力發電則達四○○萬瓩，白天用電高峰的供電壓力已獲得解決，未來壓力則轉移至夜間。在夏季用電高峰期，夜間尖峰負載超過三七○○萬瓩，儘管透過需量反應削減三—五％的負載，仍須面對地震、颱風電廠故障（核電廠也會故障需要備援）、人為失誤（關錯開關導致跳電）甚至軍事行動刻意破壞等突發事件的挑戰。此時，「緊急備用機組」提供調度靈活性與供電安全保障，成為關鍵角色。

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緊急備用機組運作有法令規範

根據台電與環保部門的規範、台電與環境部門的規範，緊備機組是在系統供電餘裕預估低於六％、或因事故、天災、國安問題導致即時電力不足時，才會依序啟動。這些機組，如大林G5、興達一號與二號機，具備「快速點火、有限時數、環保運轉」等特性。依環保法規規定，每年累積運轉不得超過七二○小時，並須配合空品季節管制，在污染較重的冬季須停機。

電力與環境成本的平衡

這些機組僅在必要時啟用，從電力成本的角度看，啟用這些機組的每度發電成本略高，至於人力與維運成本則屬既有成本，不須再額外資本支出，且能有效控管使用時數，成為「以最小成本撐住最大風險」的最佳方案。在環境方面，除了有環評承諾與環境法規規範，更加成熟的再生能源與儲能技術搭配高效率、低排放的複循環燃氣機組，未來將會接棒，實現空污控制與能源轉型的雙重目標。

理解與支持

我們期盼價格合理且低汙染的能源，也應理解能源轉型的現實挑戰。面對極端氣候與設備故障的多重不確定性，若一味排斥燃煤或燃氣的備用機組，反而可能使電力系統面臨更大的停電風險，進而反挫能源轉型的進程。公民的角色應是理性監督這些機組是否符合環境法規，而非讓自己淪為政治化攻擊、不實資訊的傳播者，更不應無視即時供電資訊已經上網多年及空污減量的事實，而妄操作政治言詞指台電「偷開機組」、「用肺發電」。唯有社會充分理解其角色，才能實現能源轉型的理想。

（作者是東華大學海洋暨環境學院博士候選人）

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