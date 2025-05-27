自由廣場》語言即主權 攻心為上／中共語言體系全盤浸潤台灣

◎ 嶼明

二○二五年五月廿五日台灣平面媒體報導，指中共復旦大學中國研究院院長張維為於武漢大學演講時說「統一台灣後，治理台灣會比治理香港更容易。」其理由不是飛彈，也非外交，而是「語言與思想」。張說，隨著網路與短影音平台的普及，小紅書等中國社群媒體正在快速滲透台灣年輕世代。他認為，這種「語言與敘事上的親中化趨勢，正在為『統一』鋪路」。

這並非張的個人妄語，而是中共話語工程浸透台灣社會的具體成果。當中共在國際場合反覆使用「祖國統一」、「台灣問題」、「和平解放」語彙時，這不只是外交宣傳，而是一場無聲的認知戰與語言滲透戰。它的目標並非讓你相信它的話，而是讓你跟隨它使用它的話語。當我們照單收下「中國大陸」、「建政以來」、「祖國」、「依法治國」、「港人治港」這類政治包裝的話語，我們的思想結構其實正被改造而渾然不覺。

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中共語言體系，是一套全方位的思想改造工程。中共是當今世界上最擅長操控語言的政權之一。它不是用語言傳遞事實，而是透過語言「重寫現實」。其語言策略有三大功能：一、遮蔽歷史真相：以「建政」代替「奪權」，將一九四九年中共革命建國、推翻中華民國的事實予以模糊化。二、操控人民認知：以「維穩」取代「鎮壓」，將國內暴力治理合理化；三、污染普世語義：將「人權」、「法治」等普世概念套入黨國邏輯，使國際社會誤解其本質。這種語言工程透過媒體、學術、新聞、短影音與文化輸出而長期滲透台灣，特別是影響年輕世代的語言習慣與認知結構。

語言污染已是台灣國安層級的結構性威脅，政府必須啟動「敵語排毒計畫」，建立維護語言衛生與民主認知自覺的最低自保機制。重點如下：

一、建立「語言污染清單」：彙整常見中共話術詞彙（如「台灣回歸」、「祖國懷抱」、「依法治國」、「建政以來」）及其實質意涵，供公部門、媒體、教育體系與民間使用。

二、推動語言防衛教育：將語言與權力的關係納入公民課程、媒體素養教育，強化學生對「語詞即政治框架」的敏感度，訓練辨識中共敘事結構。

三、制定官方語言使用準則：外交部、教育部、文化部、國防部應統一中共相關稱呼與敘述方式，例如：不再使用「中國大陸」，改稱「中共政權」或「中國共產黨統治區」；清楚區分「中華人民共和國」與「中國」的敘事層次；停用「建政以來」，改用「自中共建立政權以來」。停用「統一」，改用「併吞」、「侵台」。

四、鼓勵民間推動「語言解構運動」：扶植民間智庫、創作者、Youtuber、設計師、作家等，發展本土敘事與語言風格，創造抵抗話語入侵的文化防線。

守住語言，就是守住台灣。語言，是國族意識的地基，也是思想主權的邊境。如果我們繼續使用中共設定的語彙與邏輯，台灣最終將在不知不覺中喪失自我定義的能力。

我們要讓社會重新意識到：你使用的詞語，是站在哪一個權力體系說話；你採用的語法，是進入誰的邏輯體制行動。台灣若要維持民主制度與文化主體性，不能只靠軍事防衛與外交部署，更要從語言認知的第一線守起。

呼籲政府各機關、國會諸立委、社會各階層，都應主動面對語言戰爭，建立語言防衛體系，避免讓話語主權在無聲中淪陷。這不只是話語正義，更是國家安全。

（作者是開業建築師）

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