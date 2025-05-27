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社論》林昶佐當大使「恰如其分」

2025/05/27 05:30

閃靈樂團主唱、前立委林昶佐將出任我國駐芬蘭代表，不僅有如外交部所強調，是區域聯防推動總合外交，針對北歐五國有整體布局；以其歷練及表現，瞭解外交和人權等議題，加上轟動全球的駐節金屬音樂聖地，自有助推動台灣總合外交。（資料照）閃靈樂團主唱、前立委林昶佐將出任我國駐芬蘭代表，不僅有如外交部所強調，是區域聯防推動總合外交，針對北歐五國有整體布局；以其歷練及表現，瞭解外交和人權等議題，加上轟動全球的駐節金屬音樂聖地，自有助推動台灣總合外交。（資料照）

閃靈樂團主唱、前立委林昶佐將出任我國駐芬蘭代表，引發藍營立委等人質疑，有人說他不會芬蘭語，有人嫌他英語不夠好，也有人指他沒有外交背景，還有人拿他有焦慮症、沒當兵等舊話題抨擊，指這一任命是政治酬庸。在泛政治而政客和名嘴吹牛、罵人不打草稿的台灣，國人對這一亂象也許司空見慣，但《紐約時報》二十二日在一篇〈林昶佐，從金屬樂隊主唱到台灣駐芬蘭代表〉的報導，卻打了這些人一個大巴掌：台灣賴清德總統這一任命，可謂「恰如其分」（apt）。

《紐約時報》這一發自華府的報導，點出其中緣由：外交任命通常不會引起全球金屬樂迷興趣，但在一支被譽為「亞洲黑色安息日」的樂團主唱將做為台灣政府代表派駐金屬音樂聖地芬蘭，世界各地搖滾樂迷為之歡呼；芬蘭是世界上人均金屬樂隊最多的國家─每十萬人有約八十支金屬樂隊，而林昶佐本就對這個國家情有獨鍾，閃靈樂團曾在芬蘭多個主要城市演出，並與芬蘭音樂人同台表演。此外，芬蘭最大報《赫爾辛基郵報》和《義大利郵報》都對此有相關報導。

事實上，林昶佐被選派駐節芬蘭，不僅由於音樂上的知名度，有如外交部長林佳龍所指出，他也在人權事務投入，且具豐富的國際交流經驗：曾任國際特赦組織（AI）台灣分會兩屆理事長，也當過兩屆立委。林昶佐在國際特赦組織，除了改革會務，曾於國際會員大會當選為亞太主席代表。他是「太陽花運動」要角，也是全球首位獲選為國會議員的重金屬搖滾歌手，立委任內積極推動國會外交及台灣國際參與，致力「開放國會」和對中國政策跨國議會聯盟（IPAC）倡議，與歐美等民主國家議員密切連結。

林昶佐的資歷顯示，他為台灣遭到中國打壓而長年發聲奮鬥不懈。「太陽花運動」因台灣人反對與中國簽訂「服務貿易協議」而起，廣受全球關注。閃靈樂團以音樂和吶喊的方式，呼喚國際社會關切台灣的處境。有如《國際前鋒論壇報》所曾報導，閃靈樂團用「震耳欲聾的音樂和魔鬼般的面部彩繪」，引起人們對台灣被排除在聯合國之外的關注。

從而，有如林昶佐本人對這次任命引發國際廣泛關注的感言，亦即驗證了音樂、文化的確是特殊而可跨越國界的媒介，他出使芬蘭讓很多台灣人、芬蘭人，甚至此事與自己國家沒太大關係的人們，開心而很正面地期待此事。他認為，這就是台灣總合外交的能量。

至於以非職業外交官出身為由，質疑他出使芬蘭的正當性，也是沒常識的胡說。由國會議員、學者或商人出任駐外代表和大使，民主國家所常見，各國都有此例，且其表現未必遜於職業外交官。美國現任駐中國大使龐德偉（David Perdue, Jr.）曾任聯邦參議員，駐日本大使葛拉斯（George Glass）是商界出身，駐英國大使史蒂芬斯（Warren Stephens）為前投資銀行家。

我國的經驗也是如此。學者出身的許世楷，任駐日本代表時，促成台灣觀光客赴日免簽證、日本承認台灣駕照，安倍晉三讚其為「深受日、台信賴的大使」。曾任立委的蕭美琴駐美期間，《紐約時報》稱她「沒有正式頭銜，卻是華府最有影響力的大使之一」。謝志偉學者從政，駐節德國多年，積極推動台德關係，提升台灣在德國形象，尤其在國際場合為台灣發聲，屢受稱譽。也出身於學界的吳志中，駐法國代表任內，增進台法兩國交流，中國野心日熾，兩岸關係廣受矚目，他以流利法語受訪，論點清晰，中國大使相形見絀，助成法國公眾瞭解並支持台灣。

舉這幾個範例，旨在強調，代表台灣駐節外國，對國家的忠誠或台灣心至關緊要。林昶佐獲任命，不僅有如外交部所強調，是區域聯防推動總合外交，針對北歐五國有整體布局；以其歷練及表現，瞭解外交和人權等議題，加上轟動全球的駐節金屬音樂聖地，自有助推動台灣總合外交。更重要的，林昶佐在初任立委時，即展現他清楚而堅定的台灣心：二○一六年他質詢馬英九政府，台海兩岸沒有對等尊嚴，因按馬政府「九二共識」邏輯，對岸應稱「中華北京」。如此簡單而符合常識常理的說法，卻喚不醒一直在「九二共識」謊言中自欺欺人的馬政府。

至於拿林昶佐的焦慮症做文章，只暴露若干政客、名嘴毫無做一個正常人的基本敏感和格調。有如朱立倫以希特勒為喻，指賴清德「獨裁」，不僅向壁虛構，也在納粹大屠殺的歷史浩劫傷口撒鹽，廣受國際撻伐。顯然，這幫人執迷不悟，自絕於正常人。

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