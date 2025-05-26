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社論》大罷免治百病

2025/05/26 05:30

國民黨團未來更將以稅收連續超徵為由，主張「還稅於民」，發放每人一萬元現金。（資料照）國民黨團未來更將以稅收連續超徵為由，主張「還稅於民」，發放每人一萬元現金。（資料照）

大罷免潮來勢洶洶，藍白雖仍蠻橫主導立法院議事，但通過的議案，未必全屬意識形態與權力的對抗，部分則是討好民眾的所謂「民生法案」。反諷的是，藍白亂砍總預算，以為懲罰了民進黨政府，不料卻造成行政院不得不刪減對地方政府的二十五％補助款，使自家執政縣市淪為受害者。藍白在立法院的主旋律，雖仍不脫全面輾壓綠營的惡質，卻企圖以造福民眾為包裝，改變暴戾形象，因此外界戲稱「大罷免治百病」，增添大罷免的正當性。

大罷免的發展態勢一直驚奇連連，從原本不被看好，至今藍營三十六席區域立委竟有三十一席通過二階門檻，甚至在深藍鐵票區或受地方勢力掌控的縣市，罷免連署率超高，大罷免實質上已成為對藍委的「不信任投票」。罷免雖會造成資源虛擲，卻是民主體制必備的防腐劑，如果對照藍白過去一年的表現，則更需要大罷免來捍衛民眾權益，與遏制親中勢力危害台灣。事實上，藍白在立法院的作為，並不符合忠誠反對黨的宗旨，根本不以國家人民為念，對執政的民進黨政府為反對而反對，而且迎合中共的對台統戰，一味栽贓賴清德向對岸挑釁，讓台灣在面臨地緣政治風險之外，內部的裂痕一再加深，不僅民主陷入失能狀態，台灣安全更備受威脅。藍白的霸道與親中化，終於引爆民怨，加上部分藍委傲慢無知，自比為top一％的高端精英，視罷團為「社會邊緣人」，給大罷免增添柴火，形成一場衝擊台灣政壇的超完美風暴，將會洗滌台灣政壇的污穢之氣。

去年大選造成一個脆弱的政治生態，總統以四成多選票當選，而且綠營的立委得票數雖多於藍白總合，但席次卻不如，讓立法權淪為藍白單邊霸凌行政權的失衡狀態，立法院竟成為台灣的亂源。平實而言，因國家認同與意識形態的分歧，台灣的政黨之爭，已超乎民主常態，而是一種非理性的政治對抗。換言之，藍白合形成的國會多數，不是為了理性監督執政黨，而是報復民進黨政府的利器。尤其，在對民進黨有深仇大恨的傅崐萁、黃國昌的領導下，藍白對於賴政府的政策、人事無論優劣，一概封殺；對於預算更不管是否影響民生福祉，或國家安全，一律刪凍，即便造成國家空轉，亦在所不惜。尤其，部分成長於深藍政治棲息地的新科立委，更是敢衝敢撞，是激發國會衝突的癥結。

面對大罷免潮，曾揚言不怕的藍營立委，開始低調沉潛，避免容易激起仇恨的發言，而立法院更開始排審所謂民生法案，重點在釋出國家資源討好選民，期能為大罷免降溫。例如打著「還假於民」之名，未經專業理性討論，更未徵詢各方意見，評估對經濟的衝擊，即以國會多數快速通過《紀念日及節日實施條例》修正案，讓國定假日增加「四+一」，宣稱為民眾增加五天假期。而未來更將以稅收連續超徵為由，主張「還稅於民」，發放每人一萬元現金。坦白說，對人民發現金，往往提出各種冠冕堂皇的理由，但除了重大天災之外，實際的目的就是討好民眾。目前台灣並無重大天災，即便有突發的川普關稅戰，但其對經濟基本面與民眾生活的影響尚未明顯發生，因此發放一萬元現金的目的，就是緩和民眾對國民黨的怒火，也就是為政黨之私，不惜釋出國家資源，司馬昭之心，路人皆知。

其實，藍白強推所謂民生法案，包括重啟核三公投、延長現有核電廠使用期限，反對者與支持者皆有充分論據，加上民意猶有疑慮，因此應有充足討論，廣納各方意見，做出審慎評估後再做決策，方可減少風險，增加效益。至於反廢死公投，更可反映國民黨為了迎合多數支持死刑的民眾，不惜扭曲真實情況，造成對立的醜陋用心。台灣實際上存在死刑，更有死刑的執行，並非廢死的國家，如何以公投去反對一個不存在的狀態？因此，藍白雖強行通過舉辦反廢死公投，卻遭中選會否決，以免無端挑起社會對立、矛盾。

台灣的政治生態已被藍白綠的對抗所扭曲，而藍白在國會的衝撞，包括擴權及胡亂凍刪預算，已危及台灣的發展與安全。尤有甚者，藍白近日欲洗刷惡劣形象，化解大罷免危機，推出種種法案對民眾施惠，卻蠻橫、霸道依舊，完全不容討論，由藍白密室決定，因此「民生法案」的重點，仍在於是否有利於藍白，而不是國家人民。亦即，藍白企圖改變形象，但本質並未改變，大罷免依然具有強烈的正當性。

更重要的是，大罷免由公民團體發起，多數志工未受藍綠白意識形態的羈絆，秉持一顆對台灣、對人民之愛，為大罷免加持，其所展現的力量，必將徹底改變當前台灣畸形的政治板塊，使台灣民主更加深化，更有力量對抗中共的併台圖謀。總之，大罷免不僅可治政治惡鬥之病，更可治中共赤化之毒，所謂「大罷免治百病」，真義在此。

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