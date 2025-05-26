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自由廣場》核三延役不合理 屏東人有話要說！

2025/05/26 05:30

◎ 葉昱呈

有一家公司，購置了A、B、C三輛貨車載運自家產品，並分別由甲、乙、丙三名司機負責駕駛，廿年後，貨車零件老化，故障頻率遽增，三輛貨車皆已到達報廢年限。某日，甲、乙兩名司機對丙司機說：我們三輛貨車每天都在高速公路上行駛，萬一途中拋錨而發生意外，後果不堪設想，所以自明天開始，A、B貨車先報廢，但你駕駛的C貨車繼續載運全公司的產品，試問甲、乙如此要求合理嗎？

藍白立委聯手在立法院通過《核子反應器設施管制法》，放寬核電廠運轉執照的有效期限，讓核電廠在執照到期後，可申請換發執照，再延役廿年，緊接著民眾黨又提出核三延役的公投案，並將於八月廿三日舉行公投，身為屏東人的筆者，認為有諸多不合理之處：

不合理之一：

核一、核二及核三的除役時間分別在二○一九年、二○二三年及二○二五年，同樣都是老舊核電廠，如果藍白立委主張核電廠要再延役，為什麼僅提核三延役公投？而不是連核一、核二也一併舉行延役公投？

不合理之二：

核三廠自一九八五年七月至二○二五年三月期間，總計發生近十次異常事件（包括停電事故、火災事故、設備異常等事件），且核三廠底下有活動斷層通過，四十年來，屏東人長期處在恆春活動斷層核安風險的壓力下，藍白立委可曾尊重屏東人的感受？核三為何不能如期除役？核三延役有比核一、核二延役更安全嗎？

不合理之三：

民眾黨主席黃國昌，於二○一八年以核養綠公投，擔任「反核方」代表，曾痛批挺核方無視核安與核廢料處理的複雜度。如今是否為了選舉利益或其他政治盤算？竟然「半暝吃西瓜反症」，主張核三延役，打臉過去反核的自己，如此粗暴的行徑，完全未顧及屏東人的安危，且形同霸凌屏東，令屏東人感到憤怒！

（作者為公務員）

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