自由廣場》（胡，怎麼說）對台灣人民有害的，就對藍軍有利！？

◎ 胡文輝

藍委翁曉玲說︰台灣大停電，有利藍委！這句話不是「失言」，而是得意忘形「吐真言」。其實，這不只是翁曉玲一人的想法，而是藍白六十二個「傅崐萁們」普遍心態，更曝露藍白黨對台灣遭殃而幸災樂禍的邪惡期待！

「台灣大停電，有利藍委」，說白了，就是「對台灣人民有害的，就對藍軍有利」，反過來說的更白，「對藍委有利的，就對台灣人民有害」，這就難怪藍白六十二個「傅崐萁們」，一年多來為何都一起幹毀憲擴權、亂政禍台的惡事，因為他們幹的都對藍白「傅崐萁及黃國昌」們有利，對中共併吞有利，卻對台灣、對人民有大害。

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因此，若台灣發生大停電，甚至只是他們自己錯估、瞎編、偽造、誤算台灣可能大停電，藍白委藍白市長都會「跳腳」，表面一定「跳腳怒罵」政府及台電，內裡則是「跳腳慶祝」大停電對他們有利！藍白最大期待就是台灣出事，淪落為「人民苦，藍白樂」的末日黨。

再看十七日核三廠二號機停止運轉依法除役，台灣成為亞洲第一個「非核家園」國家，這是能源選擇，更是對家園的愛，但藍軍遇到核能，「台灣大停電，有利藍委」症候群又發作了，台中市長盧秀燕馬上火力全開跳腳怒罵，核三廠停機、竟要中火各機組馬上火力全開，發電量增五十％。

台電立即用實際數字打臉盧秀燕，原來盧秀燕用白天與晚上發電量做比較，白天有太陽能發電，火力電廠降載，晚上增加火電，近年都是這樣負載管理的，白天、晚上發電結構本就不同，她是故意混淆或傻傻日夜分不清？

其實，核三廠二號機停機除役前，發電量僅佔全國的三％以下，不需要也沒有中火火力全開支應核三徐役的電。還有，台中市用電量從二○一九年起，連年超過台中各電廠合計發電量，一八○萬家戶用電都靠設在其他縣市電廠的電，盧秀燕曾提政見承諾當選後中市每年用電減二％，實際卻年增九％多。該跳腳怒罵自己吧！

再看行政院刪減地方補助款廿五％，原因與源頭都是傅崐萁、黃國昌帶頭統刪亂砍中央總預算的惡果，盧秀燕當時還聲援藍白委刪的好，現在惡果落到頭上，就大罵政院移花接木、懲罰人民云云。其實，你最該懲罰你扶養的六藍委羅廷瑋、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、楊瓊瓔、江啟臣，跟著傅崐萁搖旗吶喊亂砍狠殺，殺到自家頭上都不知！

藍白快樂、台灣受苦，藍白獲利、台灣衰弱，藍白得意洋洋、台灣奄奄待斃…，大罷免，顧台灣，非成功不可！

（作者為資深媒體人）

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