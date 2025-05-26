自由廣場》強化交通安全 自動駕駛也應法制化

◎ 吳景欽

七十八歲男子，於三峽開車肇事，造成三死十數人受傷之悲劇，引發大眾對高齡駕駛的關注。同時，交通部亦研擬強制加裝先進輔助駕駛系統（ADAS）之可能性。惟於此時，也應考量將自動駕駛納入交通法規之中。

根據美國汽車工程師學會（Society of Automotive Engineers）對自動駕駛從零到五，總共分為六個等級，零到二級是以人力操控為主，不涉及任何自動駕駛的問題，但來到第三級時，由於可切換為自動駕駛，電腦則會在遇有運作困難時，要求人力介入。到了第四級，當切換為自動駕駛時，電腦就能完全應付困難狀態的行駛，人力僅有在相當緊急的情況才能介入。至於第五級，則完全是由電腦操控，人力完全無法干預。

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我國的交通法規，乃以自然人駕駛為核心，故現行車輛，即便有定速、導航、自動煞車與停車等設計，但因以人力操控為主導，仍在法規範效力範圍內，但若屬三級以上的自動駕駛，顯就非目前法規範所能及。雖在二○一八年，我國就通過無人載具科技創新實驗條例，但此僅屬沙盒監督之法制，即藉由申請許可於特定道路區段進行試驗性計畫，致無法為自動駕駛實用化與商用化的法制基礎。

而以鄰近的日本為例，先在二○二○年修正道路交通法開放第三級的自動駕駛，更在二○二三年開放至第四級的自動駕駛，以因應科技進步的現狀。惟因第四級自動駕駛，已幾乎是由人工智能來操控，為了降低風險，就必須向運行區域的地方政府公安委員會申請許可。而在提出申請時，還必須詳列車輛型號、設備、使用目的、路徑、區域、管理處所等之計畫，以讓公安委員會為評估與測試之參考。而對於未經許可而上路、違反許可計畫或未盡該有注意義務者，也採取刑罰而非行政罰之手段，以能有效保障人身安全。

對自動駕駛的規範，欲設計一套完整的法制，實非一蹴可幾。不過至少於現階段，就應儘速將自動駕駛納入交通法規，同時，對於自動駕駛肇事，所可能引發的民事賠償、刑事究責及保險等等之問題，實也應從新加以檢討。畢竟，法律條文的修改與規範完整性，肯定無法趕得上時代的進步，卻也不能成為科技發展的絆腳石。

（作者為真理大學法律系教授兼系所主任）

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