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自由廣場》台積電不是「待罷政客」的提款機！

2025/05/26 05:30

◎ 吳芥之

川普總統揚言將對半導體產業課徵關稅，美商務部工業暨安全局（BIS）依《貿易擴張法》第二三二條款徵詢意見。台積電已於五月初致函BIS，強調支持台積電亞利桑那廠發展符合美國安全利益，並籲豁免半導體相關關稅。

身為全球半導體產業龍頭，台積電的每一項重大投資與國際布局，皆牽動全球供應鏈與地緣政治穩定。在致BIS信中，台積電表達對潛在關稅的不安，若美方對半導體及其製造設備加徵關稅，將導致建廠成本上升、提高生產成本、損害競爭力，不利於美國本土半導體製造發展；同時，「需求減少可能對亞利桑那州廠房的建設與營運時間表造成不確定性，甚至影響台積電按時完成此項雄心勃勃計畫的財務能力。」

然而，部分國內媒體卻炒作為「台積電硬起來嗆川普」；二階罷免連署超過法定要求一五○％的在野黨民代更見獵心喜，硬拗為「台積電警告華府…甚至有取消投資計畫的可能。」除了再次暴露其對產業運作與國際事務的無知外，也凸顯其習慣性負面曲解事實與不負責任放話的風格。

檢視媒體刊登的翻譯函件，全文約六千字，未見任何「取消投資」字眼；搜尋主要外媒，亦無類似內容。

根據美國智庫ITIF（資訊技術與創新基金會）報告，若美國對晶片進口課徵廿五％關稅，十年內美國GDP將累積減少○．七六％，人均生活水準平均損失逾四千美元，且將削弱美國在AI與製造業的全球競爭力。這才是國際關係中需要被嚴肅對待的理性分析，而非政客編造的政治口水。

台積電美國第三廠日前才剛動土，整體六座新廠的計畫仍將依序展開；怎可能在動工後幾天便向美國政府威脅喊卡？

對前述指台積電「警告華府」的民代而言，應該也沒看完台積電的信函，更大的可能是看不懂，只看到幾個關鍵詞便大放厥詞。

缺乏產業知識的在野民代，只會拿台積電當政款機。試問，一家跨國企業在美日德進行數以百億美元計的投資，會因潛在的政策風險就高調喊卡、威脅撤資嗎？只有台灣欠缺公民素養的政客，才會咆哮式地嗆執政黨，一再演出倒閣、罷免總統的爛戲碼，卻提不出具說服力的劇本。

民主社會需要監督，但監督必須建立在事實與專業上。若民代只會喊空泛的口號、發放現金掩飾無能，追求鏡頭前的曝光度及網路聲量，那麼公民就該自問：還要容忍這些人繼續領我們納稅錢，在國會議場裡替我們做荒謬的決議嗎？

台積電之所以成為「護國神山」，靠的是專業、理性與全球策略；政客則靠著操弄輿論與謊言坐上大位。當藍白民代選擇以玉石俱焚的激情癱瘓國會、阻擋預算與削弱國防時，真正受害的是台灣的國家利益與產業競爭力。台灣社會必須認清，強大的公民力量與專業監督，才是國家安全與產業永續的根本保障，更是「護國神山」的底氣。

面對關稅壓力，台積電選擇以專業對話與長遠布局沉著應對；反觀壇，若繼續縱容不學無術、扭曲事實的民代橫行，只會親手摧毀國際信譽。唯有回歸專業、理性與公民監督，台灣才能真正立足國際，贏得世界的尊敬。

（作者為資深媒體人、企管博士候選人）

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