自由廣場》亂刪預算後遺症 沒錢決標、業務卡關

◎ 陳文卿

雖然全國大罷免風起雲湧，但無可否認，據民調顯示仍有很高比例的民眾冷漠以對。他們可能認為儘管立法院亂象紛陳，但都是各政黨之間的私利之爭。即使藍白亂刪預算，跟平民百姓、民間業者也沒啥關係。民間業者即使跟公家機關往來作生意，也依循採購制度與市場行規，規規矩矩做事，自然可得到合理的報酬。

可是最近據友人轉述，他參與某機關的採購招標案，卻碰到一件不可思議的事。印證一句老話：你不碰政治，政治卻會搞得你七葷八素。

請繼續往下閱讀...

這是該機關的限制性招標採購案，經公開評選後取得優先議價權，該機關乃通知前往議價。議價結果竟是：本案預算尚未獲立法院審議通過而無法決標。此結果令人傻眼！

政府機關辦理採購案，既然機關與民間廠商雙方對採購內容都同意了，接下來是針對金額進行議價。機關卻說抱歉，現在沒錢 ，何時會有多少錢也不曉得。這不是把廠商當「莊孝維」嗎？

而該機關業務承辦人也一臉無辜，因為這是前所未有的情形。機關對長期推動的業務，今年編列相關預算要持續推動。而既然預算編列了就辦理公開招標，這是多年來的常規。誰曉得立法院不分青紅皂白將其業務費統刪或凍結。就好比橋樑去年蓋了一半，今年要繼續蓋下去的錢卻沒著落了。機關看著僅有橋墩、橋面卻沒有引道的斷頭橋而愁眉苦臉，承包廠商也欲哭無淚。

眼看今年快過一半了，預算何時能解凍？各單位卻毫無頭緒，行政機關業務停擺之外，更是讓民間廠商喝西北風。

由此可見，立法院藍白作亂，不僅禍國更是殃民。對國家建設的推動，以及整體經濟發展更具極大殺傷力。這樣的立法院，台灣人民還要讓它繼續亂搞下去嗎？

（作者從事環保服務業）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法