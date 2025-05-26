自由廣場》藍白主決議 憲法上不能「無中生有」

◎ 黃帝穎

藍白亂砍中央政府總預算，民眾黨總召黃國昌當時揚言「一定砍預算砍到國人有感」，甚至更要求行政院統刪自砍六三六億元，政院認為「窒礙難行」提起覆議，但藍白仍舊執迷不悟否決覆議，終致政院被迫調整廿五％的地方補助款。

藍白跳腳，黃國昌在立法院會提出「主計總處立即撥付地方補助款」主決議，並挾藍白過半通過付委。但憲法上，立院並無權事後介入預算執行的行政權範疇，立院不符合憲法規定的決議僅具建議性質，並無法拘束力。簡單來說，立法院不是「魔法院」，憲法上無法因一個主決議，將已被刪除六三六億元「無中生有」。

請繼續往下閱讀...

按大法官釋字第四一九號解釋意旨，立法院之決議，如逾越憲法規定其職權範圍，不具有憲法上之拘束力。釋字第四一九號解釋理由書揭示「依憲法相關規定，立法院尚無以決議方式，要求總統為一定行為之權限。憲法第六十三條雖規定立法院有議決法律案、預算案…及國家其他重要事項之權，惟立法院前述決議既非此所謂國家重要事項，又非以三讀程序通過之法律案，不具拘束力，應無疑義」。

藍白亂砍總預算，各縣市有感，藍白在總預算通過且否決政院覆議後，再強推主決議，並不符法律程序，要符合預算法第五十二條第一項規定的法律拘束力，主決議必須在立法院審議中央政府總預算案時，與預算案同時做成，經三讀通過，由總統公布。

法律上，主決議必須跟預算具實質關聯，除了決議內容不違反法令外，決議的條件或期限性質上更必須跟預算審議權相容。但藍白亂砍的總預算已三讀通過，且又否決了政院覆議，如今藍白才發現問題很大，已無法符合憲法及法律規定為主決議，因此藍白就算硬過主決議，也僅有政治意義，沒有法律拘束力。

藍白亂砍總預算，引爆眾怒，藍委更把提出質疑的文化人當成要飯的，讓超過廿座金獎、逾百影視工作者無償拍片呼籲大罷免。

藍白現在提主決議，自證當時亂砍總預是錯誤的，為大罷免再添材火，人民要罷免藍委，國會才會回歸正常，唯有正常的預算審議，各縣市的補助款也才會正常。

（作者為台灣國家聯盟決策委員、律師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法