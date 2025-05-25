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自由廣場》從「昆凌爺爺」看全民健康促進

2025/05/25 05:30

◎ 墨客

根據國家發展委員會的預估，台灣在今年將正式進入超高齡社會（六十五歲以上人口占總人口比率廿％），面臨人口老化與慢性病盛行的雙重挑戰，如何提升國民健康水準成為政府施政的重中之重。賴清德總統日前針對推動全民健康提出重要裁示，運動促進是健康政策的根本基礎。期待透過跨部會及地方政府的整合，讓運動融入日常生活中。

我們看到世壯運田徑比賽，九十歲的昆凌爺爺奪得男子標槍金牌、一○五歲的泰國人瑞選手薩旺在標槍與百米賽事中雙金加身，高齡九十一歲的蒙古選手策倫在田徑場囊括五金，創下的紀錄更讓許多年輕人自嘆弗如，策倫爺爺賽後透露自己能長保健步如飛的最大秘訣，就是不菸、不酒，並且持續保持跑步的習慣。

根據醫學研究，人體在四十歲後，肌肉量每年約以一％的速度流失，若不運動，肌肉會被脂肪取而代之。然而，只要持續鍛鍊，即使七十歲仍可維持與四十歲相近的肌肉量。有醫師在臉書貼出磁振造影影像顯示，有運動與無運動者雖體重相仿，但身體肌肉占比卻有天壤之別。

透過規律的運動，不僅能延緩老化、提升生活品質，更能拓展人際網絡，減輕子女的長照壓力，進而降低整體健保支出。運動的好處如同巴菲特股票投資滾雪球理論，持有它，讓時間來證明其價值，越早開始越好。

因此，每個人最好都譨在學生時期培養至少一項能終身從事的運動習慣，無論是籃球、羽球、桌球或游泳、跑步，這都是一項穩賺不賠的健康投資。

總而言之：「藥補不如食補，食補不如運動補」。政府應作長遠規劃，從基層學校開始推廣運動教育，強化基礎設施與基層賽事舉辦頻率，讓運動真正融入全民生活。

（作者為現職國中教師）

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