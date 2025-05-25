自由廣場》當連署變抄寫／三元買份民意 千元收購民主？

◎ 林志翰

當民主淪為可以標價的商品，當神聖的連署權利變成「抄作業」的把戲，我們看到的不僅是政治操作的墮落，更是對民主制度的根本性褻瀆。

首先，國民黨台南市黨部副主委莊占魁等十一人為湊齊罷免民進黨立委林俊憲、王定宇的連署書，國民黨台南市黨部竟在十天內瘋狂抄寫黨員名冊，甚以每份三元的代價請親友代抄。國民黨新北市黨部主導罷免蘇巧慧等四位立委的虛假連署，還在春節期間，讓一群人聚集在黨部「埋頭苦幹」抄錄黨員名冊，每人都能拿到一千元紅包。

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從南到北的全台造假產業鏈，顯示系統性的造假與組織性的詐騙，國民黨政客們的反應卻讓人瞠目結舌。身兼南市黨部主委的謝龍介立委還說他要開始認真罷免，奢想當選台南市長；國民黨新北市議員陳偉杰更胡扯檢調小案重辦、辦藍不辦綠，試圖用政治語言繼續詐騙。最離譜的是，連當初警告公民團體「連署不能用抄的」的國民黨立委翁曉玲，面對同志造假被抓包時，竟然說出「檢調要偵辦，可以等罷免都結束再來偵辦」的謬語，就像是要求警察「等銀行搶劫完成再抓搶匪」一樣可笑。法律面前人人平等，難道國民黨有司法豁免權？

其次，當檢調逐一比對連署書，赫然發現許多亡者「復活」連署，還有民眾在不知情下被冒簽時，若非東窗事發，國民黨就成功偷走了屬於別人的民主權利。

想像一下，突然發現自己名字出現在連署書上，但卻未簽過名時，那種被背叛、被利用的憤怒與無奈，個人意志不僅遭踐踏，政治立場更被強行綁架。有人痛罵，「我從來沒有簽過這種東西，為什麼我的名字會在上面？」有人困惑，「我明明支持這個立委，怎麼變成要罷免他的人？」這些真實的聲音，正是國民黨造假行為最直接的控訴。

就法律面，冒名連署已構成偽造文書罪、違法利用個人資料罪等多項刑責。每一個被冒名的民眾，都是犯罪行為的直接受害者，何來小案重辦？

最後，民主豈是三元一份的便宜貨，人民的政治權利豈能用千元紅包收買。當國民黨可以用幾塊錢買到一份「民意」，用幾張鈔票換取一個「支持者」時，民主的價值還剩下什麼？被冒名連署的民眾與亡者家屬，都應站出來向國民黨大聲表達憤怒與抗議。

（作者為國中教師）

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