自由廣場》翁曉玲的法治與道德都「短路」

◎ 竹木一工

「雷語」是中國的網路流行語，大意是指離譜令人震驚的說話。例如吉林省官員說「領導就得騎馬坐轎，老百姓想要公平？臭不要臉！」、溫州戴姓局長向民眾嗆聲「你現在就是我板針刀（溫州話砧板）上的肉，我想怎麼剁就怎麼剁」…。

中國官員雷語不斷，《中國教育網站》提出的標準答案是「官員們的官僚主義傾向，脫離人民群眾」。《百度百科》稱這些官員是「語言短路」，原因是「官員法治與品格素養較差」。的確就如電線老化造成短路，語言短路就是「官員法治與品格失修」。

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中共《法治網》認為原因是「心裡沒有公眾，沒有對老百姓的敬畏感」。

回頭看台灣，國民黨籍不分區立委翁曉玲是雷語的金牌代表。

例如她說，「質詢是上對下」，跟「領導就得騎馬坐轎，老百姓想要公平？臭不要臉！」異曲同工。惡搞國會擴權 ，與「你現在就是我板針刀上的肉，我想怎麼剁就怎麼剁」一丘之貉。此外，面對國民黨的幽靈連署及偽造文書，翁曉玲說，「就算有不法行為，也該等罷免案通過再查」…，面對總統府被「翁曉玲們」亂刪亂砍預算，導致沒有錢聘廚師，翁曉玲認為「可叫外賣」，完全沒有國安與食安的素養…，先前翁曉玲打探戰時糧倉位置，日前又打探國安人員行程…，罄竹難書的「語言短路」，令人瞠目結舌。

翁曉玲擁有德國慕尼黑大學博士的耀眼學歷，還是清大教授…那麼為何有中國官員一樣的雷語毛病呢？究其原因，就如本文第一段彙編的中國式說法，這也跟翁曉玲向日媒自稱是中國人的自我認知符合，她其實是一位法治與道德雙雙短路的中國人。

（作者從商）

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