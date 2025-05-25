自由廣場》反對黨退化史︰ 刪凍預算 還問補助在哪？

◎ 李智揚

藍白聯手在立法院刪中央總預算，不再逐項討論，其中通案統刪部分，「一次砍九三九億」，從出國訓練、特別費到水電費，全數照砍。沒有審查報告，沒有討論記錄，只拚誰的臉書更新得更快。

更諷刺的是，砍完之後，這些政黨竟反過來指控行政院「懲罰地方」。事實是什麼？行政院面對突如其來的大幅刪減，先從年節活動、數位化經費、長照宣導補助開始處理，最終只能將地方的一般性補助款暫緩撥付。這筆經費原本用於地方基本財政收支平衡、教育社福等彈性用途，是中央對地方少數能合法調整的項目。相較之下，統籌分配稅款有憲法保障，計畫型補助款則有指定用途，依法不得挪用。當其他項目皆動不得，行政院只能動這一筆，這不是懲罰地方，而是唯一合法可動用的項目。這筆錢原是地方的財政主柱，如今卻成了被迫填補缺口的最後一張牌。

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問題不是行政院為何刪，而是藍白當初為何砍。若真是基於審慎監督，人民可以接受；但這場統刪從頭到尾都不是出於公共利益，而是活在「誰多數就當老大，想怎麼砍就怎麼砍」的心態裡。

有立委主張潛艦要先浮上來再給錢，有人認為國防不重要所以整包砍掉；長照預算因「看不出成果」被下修，連偏鄉師資津貼、國家語言復育補助這類邊緣但關鍵的計畫也沒逃過一刀。砍得重，代表鬥爭力強；誰敢還手，就喊打喊殺。

台灣不是聯邦制。美國國會若停擺，地方政府仍有財源可用；但台灣地方仰賴中央撥補早成常態。一旦中央預算遭到「政治式統刪」，行政部門若不調整分配，地方勢必倒下。苗栗被短撥廿八億，縣府擔心再度出現發不出薪水的危機；南投、高雄等縣市同樣叫苦連天，這不是巧合，而是制度自殺的預演。

這場衝突說穿了，就是政黨不願承擔執政責任，卻想享有破壞特權。砍了行政資源，卻抱怨自己吃不上薯條；今天罵中央補助不透明，明天又搶著爭建設經費；表面追求財政紀律，實則讓人民繳稅，看他們表演。

這就是「反對黨退化史」：從建設者退化為破壞者，從制衡者退化為投機者，從人民代言人退化為政治打手。

如果什麼都反對、什麼都砍、什麼都甩鍋，那你們真的是完美的反對黨——只要是對的，都反。

（作者從事畜牧業）

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