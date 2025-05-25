自由共和國》Weiße Taube von Somme／歷史真相是把握自己命運的利器(下)

習近平出席莫斯科紅場舉行的「二戰歐洲戰場勝利80週年」閱兵，與普廷並肩而坐。（歐新社檔案照）

Weiße Taube von Somme／德國退休教師

列寧和史達林的蘇維埃聯盟運動影響了幾十個國家的命運。然而，前蘇聯解體之後，國際社會，特別是當年的受害國群體，並沒有根據《聯合國憲章》等國際條約，通過有效的國際法，像終結邪惡的納粹歷史一樣，公佈真相，聲索主權，以求終結這段邪惡史。相反，國際社會反倒認為這段歷史已經終結，甚至養虎為患，從而為今天留下了巨大的戰爭隱患。今天的俄烏戰爭就是蘇維埃聯盟運動的後遺症。由於沒有聯合國和國際法的有效約束，當年眾多的受害國如今也必須時時擔心著遭遇烏克蘭同樣的命運。當今一些政治家往往越過了蘇維埃這段邪惡的歷史，簡單地從沙俄帝國的歷史中去尋找俄烏戰爭的歷史根源和解決途徑，這無異於緣木求魚。

今天的中華民國台灣面對的其實也是同樣的問題：就歷史而言，中華民國是蘇維埃邪惡歷史的最大受害國之一。就現實而言，今天的中華民國台灣所面對的最大威脅，正是殘存至今的蘇維埃邪惡勢力。

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事實上，從太平洋戰爭爆發之後，中華民國的抗日戰場便成了與盟國並肩反抗法西斯侵略的中國戰場。之後的一系列歷史事件都使得中華民國的問題成為了一個維護以主權為基礎、國際法為準則的戰後世界秩序的問題。既不是單純的內政問題，更不是什麼國共兩黨的政爭問題。當年美國政府將共產主義問題作為中華民國的內部事務而不加干涉，結果造成了美國後來對華政策的一系列慘敗，並遺患至今。

同樣，中共領導的政權所涉及的問題也不是內政問題。在中華人民共和國成立前的一九四九年七月，中共中央向史達林提交了正式報告，給自己即將領導的新政權做了明確的定位：「毛澤東同志與中共中央認為，蘇共中央是世界共產主義運動的統帥部，而中共則只是一個方面軍總部。部分利益必須服從國際利益。」「我們中共必須服從蘇共中央的決定。」（俄羅斯聯邦總統檔案館AP RF 10719）。 由此可見，莫斯科統帥部裡面的一個方面軍總部領導的政權沒有主權意義。

雖然前蘇聯早已解體，蘇共早已不復存在，但中共不僅並未通過正式途徑向國際社會反思、否定自己的邪惡歷史，反而在言論和行動上延續著列寧和史達林道路。唯一不同的是，史達林去世之後，在毛澤東時代，中共就已經從方面軍總部變成了試圖改變世界命運的統帥部。到了今天，在缺乏對歷史真相認知的國際人士的幫助下，中共政權已經具備了影響世界未來發展朝向的能力。二○一七年，中共黨魁習近平正式向聯合國提出了建立「人類命運共同體」的倡議，並被多次寫入聯合國決議中。

一九五○年八月，在聯合國和美國面對陡然爆發的朝鮮半島的戰爭顯得措手不及的時候，史達林曾對他的東歐盟友兩次斬釘截鐵的說道：「從世界均勢的觀點來看，這一切是不是對我們有利呢？當然是！」七十五年後的今天，在紅場檢閱臺上攜手並肩的普廷和習近平二人是否也會有著與史達林當年同樣的良好感覺呢？

就兩個世界發展朝向的力量對比而言，無論是戰後的第一場熱戰所涉及的反對蘇俄勢力擴張的中華民國和美國，還是一九四九年成立的北大西洋公約組織，還是朝鮮半島戰爭所涉及的與蘇俄勢力相抗衡的包括聯合國和聯合國軍在內的各國各方，還是蘇聯解體後從衛星國或加盟共和國恢復自己主權的國家，以及他們後來陸續加入的聯盟…代表正義的力量如此之強大！相形之下，世界殘存的蘇維埃勢力不過就是孤家寡人，過街老鼠。

然而現實中的景象似乎剛好相反，面對烏俄戰爭，世人看到的像是一番束手無策的景象。而這種景象也同樣充分地反映在了台灣島內。其原因之一恐怕正跟人們缺乏對歷史真相的認知有關。筆者兩次赴台灣查找歷史真相的經歷加劇了筆者在這方面的擔憂。

當年，曾經的中華民國國民缺乏對事件真相的認知，因而無法掌握自己的命運。倘若今天的中華民國國民依然缺乏對歷史真相的認知，那麼他們又該如何把握自己未來的命運呢？

筆者還是相信歷史真相的力量！歷史真相本身就是把握自己命運的利器！（完）

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