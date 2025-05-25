自由共和國》洪三雄／「中華人民共和國」不是民主國家！—為翁曉玲解惑(上)

國民黨立委翁曉玲。（資料照）

洪三雄／一九七○年台大法學院學生代表會主席

2025年民主指數

去年（二○二四）十月一日《日經亞洲》刊出對「中國」國民黨立委翁曉玲的專訪，其內容引起不少議論。

在訪問稿的最後，翁說：「大陸不是民主國家嗎？Is the mainland not a democratic Country？」

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首先必須指出，「大陸mainland」不是一個「國家Country」。聯合國截至二○二四年的一九三個會員國中，沒有一個名叫「mainland」的國家。如果翁曉玲所說「台灣……應該尋求與『大陸』和平的政治結合」中的「大陸mainland」，是指「中華人民共和國（The People Republic of China）」的話，那我必須正告這位迷失自己的「井底之蛙」，一個鐵的事實：

「中華人民共和國」不是「民主國家」！

如果翁硬是要說：「中華人民共和國是『民主國家』」，又要「尋求與『大陸』政治結合」，則不僅無知、無恥，更是對全世界民主國家最大的侮辱！

一、二○二四 V-Dem全球民主報告

二○二四年三月七日，瑞典哥德堡大學「多元民主中心（V-Dem）」發佈當年最新〈民主報告Democracy Report 二○二四〉，依照自由民主指數（Liberal Democracy Index （LDI））的標準評定，全球一七九個國家中「自由民主liberal democracy」國家只有卅二個。中華民國排名第卅一，在亞洲僅次於日本。

各國的民主狀況，在報告中區分為四類：a.「自由民主liberal democracy」國家卅二個；b.「選舉民主electoral democracy」國家五十九個；c. 「選舉專制electoral autocracy」國家有五十五個；d. 「封閉專制closed autocracy」國家則有卅三個。

「中華人民共和國」就是報告中「封閉專制」的國家之一。

這份報告同時指出，在亞洲，民主程度急劇下降，自由民主降至一九七五年的水平，尤其「中國」等大國的民主都在惡化。

翁在訪問中說：「為什麼中華人民共和國自稱為『新中國』？（那是因為）『我們』是經典的『新中國』」。請注意，翁將「新中國」稱為「我們」，而她所謂的「新中國」，正是這份報告中所揭發的「封閉專制」國家。

二、〈二○二五全球自由報告（Freedom in the World 2025）〉

二○二五年二月廿六日，位於美國華盛頓的人權倡議智庫「自由之家（Freedom House）」，公佈〈二○二五年全球自由報告〉。在總分一百分當中：

中國僅得九分，被列為「不自由國家」。

台灣則得九十四分，名列自由的國家地區。

中國在評分中的「政治權利」項目被評為「負二分」，「公民自由」項目則為十一分，總分九分。可憐中國老百姓，連絲毫政治權利也沒有，而公民的自由則已被剝奪殆盡。

報告更明白指出：

（一）中國獨裁政權近年的壓迫手段趨於嚴厲。執政的中國共產黨對人民生活和治理的方方面面，均加強控制。

（二）在今年二月發表的另一份「跨國鎮壓報告」中，指出全球大多數跨國鎮壓行為，由十個「專制政權」實施，其中「中國政府」是最主要施壓者之一，包括在埃及、馬來西亞和泰國等境外追捕維吾爾人群體等案件。

台灣的「政治權利」項目得卅八分，「公民自由」項目則得五十六分，總分九十四分，在亞洲排名僅次於九十六分的日本。台灣這份九十四分「自由國家」的榮耀，豈是「中國」這個僅得九分的「不自由國家」所能相提並論。

報告中對於台灣，有如下描述：

（一）台灣擁有充滿活力且具競爭力的「民主制度」。自二○○○年以來政權定期和平移轉，對公民自由的保障健全。

（二）台灣內部也有一些問題，那就是「中國」政府一直試圖影響台灣的政策制定、媒體和民主體制。

事實上，「中國」透過「中國」國民黨的通匪立委，包括翁曉玲在內，已經在台灣立法院肆無忌憚地進行毀憲亂政的法律和政策的制訂。公民團體看不下去，才會有如今「大罷免」不肖立委的運動，如火如荼地遍地開花。

三、EIU公佈〈二○二四民主指數〉

二○二五年二月廿七日，「經濟學人資訊社（Economist Intelligence Unit, EIU）」公佈二○二五年民主指數（Democracy Index），台灣以總平均分數八．八五分被評為全球廿五個「完全民主」國家之一，名列全球第十二，贏過美國、日本、南韓、新加坡及英國，在亞洲排名第一。

「中國」國民黨不肖立委，身在台灣卻甘作「中華人民共和國」的喉舌，淪落為「在台灣島內的愛（中）國統一力量」。面對下列二○二五年「台灣」和「中華人民共和國」各類民主指數的對比（見附表），應該汗顏自責才對：

EIU評比全球各國民主狀態，分為五大指標：

A．選舉過程與多樣性（electoral process and pluralism）

B．政府運作（functioning of government）

C．政治參與（political participation）

D．政治文化（political culture）

E．公民自由（civil liberties）

各項指標評分滿分為十分，再按民主指數總平均得分，區分各個國家為：

A．完全民主（Full Democracy；8.01-10）

B．部分民主（Flawed Democracy；6.01-8）

C． 混合政權（Hybrid Regime；4.01-6）

D．專制政權（Authoritarian；4.00以下）

在全球一六七個政權（一六四個獨立國家和台灣、巴勒斯坦及香港三個地區）中，「中華人民共和國」以總平均分數二．踐踏一居一四五名，被歸屬於「專制政權」。

在訪問稿裡，翁曉玲透露恩師馬英九表示：「國民黨將同意與『中國』和平統一」。清楚揭露「中國」國民黨主張：

自由民主的「中華民國」，將和「專制政權」的「中國」統一。

「中國」國民黨陰謀出賣中華民國的積慮和罪惡，一表無遺。

（待續）

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