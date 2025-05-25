星期專論》中國、巴基斯坦、印度與台灣

二○二五年五月六日至七日的印巴衝突中，巴基斯坦成功擊落多達三架印度最先進的法國製「飆風」（Rafale）四代半戰機。（路透檔案照）

◎費學禮（Richard D. Fisher, Jr.）

◎費學禮（Richard D. Fisher, Jr.）

隨著中國共產黨及其黨軍中國人民解放軍對自身實力愈發自信，認為他們已經有條件可以發動並贏得一場旨在摧毀台灣民主文化的戰爭，未來任何這類決策，很有可能會直接受到中共在朝鮮半島、歐洲，或是最近的印度次大陸等地推動戰爭能力的影響。

美說服印巴停火 阻共軍趁機台海生事

我們可以合理推論，二○二五年五月十日清晨，川普政府成功說服印度與巴基斯坦緩和為期四天的傳統軍事衝突，當時雙方可能已經瀕臨核武交火邊緣，也同時阻絕了中共／解放軍趁機將兵力轉向，發動對台戰爭的機會。

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北京在衝突後宣稱支持印巴停火的說詞言不由衷，因為正是中國在軍事與經濟層面的全力支持，才讓這場以及此前多次衝突成為可能。此次衝突的導火線是二○二五年四月廿二日的一起攻擊事件，巴基斯坦支持的恐怖分子在印度控制的喀什米爾地區，造成廿二名印度人喪生。

二○二三年，中國向巴基斯坦提供約廿架成都飛機工業集團公司研發生產的殲-10CE四代半戰鬥機，配備射程二○○公里的「霹靂-15」空對空飛彈（洛陽中國空空導彈研究院研發生產），在二○二五年五月六日至七日的衝突中令印度顏面掃地，因為這些飛彈以前所未見的一八一公里射程，成功擊落多達三架印度最先進的法國製「飆風」（Rafale）四代半戰機。

然而，巴基斯坦之所以能夠取勝，是因為中國也提供一套包括數據鏈在內的「擊殺鏈」（kill chain）網絡（中國消息來源透露），並重整其防空雷達系統，甚至可能直接提供情報支援（根據印度消息來源），巴國空軍的殲-10CE戰機和霹靂-15飛彈，才能締造這些擊落飆風戰機的空前紀錄。

我們也有必要記住，巴基斯坦大部分的核武體系，從裂變材料的生產、長程固態燃料飛彈的製造、大型飛彈運輸車，到新型的「多目標重返大氣層載具」（MIRV）彈頭，都是仰賴中國的「全天候」支援。

二○二四年十二月，拜登政府的副國家安全顧問范納（John Finer）透露，巴基斯坦可能正在研發能夠直搗美國本土的洲際彈道飛彈。

可能的技術來源包括中國，或是經由北韓轉移的中國技術。

據估計，印度與巴基斯坦各自擁有約一七○件核武器，足以摧毀巴基斯坦約五十處主要的核能、空軍與海軍基地，或是印度境內超過七十處主要軍事基地，造成約二○○○萬至一億二五○○萬人死亡的毀滅性後果。

印若遭核武重創 中共可轉移兵力攻台

一個在核武戰爭中遭到重創的印度，幾乎不可能有能力對中國發動大規模攻擊，這將使解放軍有餘裕考慮調動部署在中印邊境東段、估計達十二萬人的部隊—這項數據來自《自由時報》與《台北時報》專欄作家謝蘭尼（Brahma Chellaney），在二○二四年十二月十三日發佈於社群平台「X」的貼文。

理論上，這可能使解放軍得以調動最多廿四個陸軍合成旅，每旅平均編制約五○○○人，投入對台灣的入侵或佔領行動。

解放軍近期針對印度的部署中，也包括先進的第五代殲-20空優戰鬥機（成都飛機工業集團公司生產，總數可能接近三○○架），以及四代半的殲-10多用途戰機，這些戰機也可能迅速移防，以支援對台作戰。

在最壞情況下，一旦印度與巴基斯坦爆發核戰，台灣隨後陷落，中共可能會無情地利用印度虛弱不堪的大好機會，揮軍入侵爭議領土阿魯納查邦（Arunachal Pradesh）。該地區現為印度第十四大邦，領土面積佔全印度的二‧五％以上。

一旦中共入侵阿魯納查邦，幾乎可以確定，解放軍將隨即向南推進，突穿印度南部的阿薩姆邦（Assam）與特利普拉邦（Tripura）；而在中共的附庸國孟加拉「配合」下，解放軍很可能會在印度洋沿岸設立飛彈、空軍與海軍基地。

此舉反過來將進一步鞏固中共對孟加拉與緬甸的控制，從南方對麻六甲海峽形成戰略包圍態勢，從而對新加坡、印尼、馬來西亞、澳洲，以及波斯灣與東北亞各經濟體，施加更大的政治與經濟壓力。

只要參閱美國國防部二○二四年版《中國軍力報告》（China Military Power Report）的第一六四和一六五頁，即可得知在對台開戰前，解放軍有能力向印度戰區調派多達四十二萬七○○○名官兵、五個集團軍或卅個合成旅，以及一一○○架戰鬥飛機。

台若被併吞或印被削弱 中共將作亂亞歐

由此可見，對於更廣泛的民主國家共同體而言，確保印度不受擁有核武的巴基斯坦與中國侵擾，將是其重大利益所在，正如嚇阻與挫敗中共／解放軍入侵台灣的行動，同樣也對他們攸關重大。

一旦台灣被併吞或印度被削弱，中共就可以扶持其擁核扈從國北韓，威脅南韓與日本，並／或支持其盟友俄羅斯總統普廷擴大對烏克蘭的戰爭，進逼波羅的海國家與波蘭。

然而，中共得以遂行其核武與代理人戰爭戰略的關鍵，在於西方國家不論是在傳統軍事與核武層面上，對於中國的行動都缺乏對等回應，或根本不願意做出回應。

二○二五年五月十日，台灣外交部發表強烈聲明支持印度，表示：「對於印度政府為保衛國家安全、打擊恐怖勢力越境攻擊無辜平民所採取的一切正當必要作為，表達堅定支持。」

遺憾的是，印度對台灣民主自由的支持，並未真正反映出一旦台灣被解放軍侵佔，將對印度構成何等嚴重的新威脅，也未能充分回應中國已將巴基斯坦打造成危及印度存亡的核威脅的嚴酷事實。

筆者並非建議印度應該以提供核彈頭給台灣的方式，來報復中國的狡詐背信，但是否可以考慮出售其射程據稱達八○○公里的「布拉莫斯-II」（Brahmos-II）超音速反艦飛彈給台灣？印度已將較短射程的版本售予越南與菲律賓。

由於中國的核擴散與代理人戰爭戰略已經升級，直接助長巴基斯坦、北韓與俄羅斯的侵略行動，並從中獲益，華盛頓及其盟友應該考慮迅速提升對台北的戰略支持層級。

中國透過巴基斯坦，展示其自製電子支援網絡能讓霹靂-15飛彈，成功攔截超過一八○公里外的目標，但這只是其據稱射程超過四○○公里、具彈道飛行特性的霹靂-17飛彈威力的初步演示；而台灣現有的美製AIM-120先進中程空對空飛彈，射程僅約一○○公里。

美國若要採取對等回應，方式之一是考慮對台灣出售據稱射程達二四○公里（實際可能更遠）的雷神公司新型AIM-174B空對空飛彈，以及洛克希德馬丁公司的「終端高空防禦飛彈系統」（THAAD，薩德），或是雷神「標準三型」（SM-3）反彈道飛彈等長程飛彈攔截器。

在美國電子系統的支援下，這些飛彈攔截器將擁有極長的彈道射程，足以在中國空軍的轟-6K轟炸機針對台灣及協防台灣的美軍，發射「長劍-20」攻陸巡弋飛彈（射程達一五○○公里）之前予以攔截—這些轟炸機每架可掛載四枚射程四○○公里的「鷹擊-12」超音速反艦飛彈，攻擊美國航空母艦戰鬥群。

或者，美國應該重新考慮提供，甚至租借少量洛馬公司生產的F-35B短距起飛／垂直降落（STOVL）第五代戰機給台灣。F-35B配備先進的長程雷達、長程光學感測器與匿蹤防護能力，可用於導引長程空對空飛彈和飛彈攔截器。

做為其對台空中作戰電子支援網絡的一部分，解放軍在台灣對岸的福建與廣東等沿海省分，部署約一○○座雷達站。

部署戰術核武、推亞洲版北約 助台抗中

協助台灣強化空防的適當回應，將是加速轉讓二○○枚洛馬公司生產的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），以補充首屆川普政府已經出售的六十六枚。

不過，巴基斯坦與印度的衝突最清楚呈現的啟示之一，就是若要將未來對抗中共／解放軍入侵台灣的戰鬥限制在非核武層級，首要前提就是對中國建立區域性的核平衡，因此美國有必要緊急擴充在亞洲的區域／戰術核武部署，包括與志同道合的盟邦推動類似北大西洋公約組織（NATO）模式的聯合駐地機制。

（作者費學禮為美國智庫「國際評估與戰略中心」資深研究員。國際新聞中心陳泓達譯）

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