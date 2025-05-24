自由廣場》如何改善路口左轉危機

◎ 周二銘

台灣許多路口採用「綠燈可左轉」的號誌設計，致左轉駕駛人須同時應對三大壓力：對向直行車、左方及右方穿越行人或單車。遇此複雜情境，駕駛須在未知的極短時間內研判路況並完成轉向。

近年隨著行人優先觀念普及、路口執法加強，台灣從「行人地獄」變成了「行人天堂」，這個改變值得肯定，但也讓駕駛面臨更大壓力，左轉車除了必須完全讓行，還須抓準對向車流與燈號變化的「安全空隙」，一旦猶豫或遇突發狀況，極易被迫滯留在路中央，造成交通堵塞，甚至釀成事故。

請繼續往下閱讀...

目前已有部分路口導入「保護式左轉時間窗」設計，在對向車仍紅燈、無來車的短暫時段，供左轉車優先轉向，這種不須增加專用車道的設計，已證實有助提升安全與效率。問題在於：多數駕駛人無法從號誌去辨識「這段空窗還剩幾秒」，而抓不住安全左轉的時機，甚至因猶豫而致交通壅塞。

有一項低成本的補強構想可行：就是在這段時間窗開始時，於對向紅燈燈具背面加裝兩組小型號誌，一為左轉綠箭頭提示燈、一為倒數秒燈。兩者在「可安全左轉」的幾秒內亮起，讓左轉車駕駛可一目了然：此時可安心左轉，且預知還剩幾秒。此一「時間空窗提示」無須更動儀控邏輯，也不增路口複雜度，卻能實質降低左轉猶豫、車卡路中及事故機會。

建議優先在學校、醫院、商圈等高風險路口試辦。讓這種溫和、直覺的提示設計，為交通帶來多一點體貼與安全。

（作者是前師大資訊教育系副教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法