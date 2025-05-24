自由廣場》台灣開罰臉書 比起歐盟仍顯溫和

◎ 羅承宗

攸關全民福祉的詐防條例在去年七月獲朝野支持而順利通過，然而「徒法不足自行」，有了詐防條例，真能有效抑制網路詐騙亂象蔓延，重現數位信任社會嗎？尤其歐盟從二○二三年四月後依據數位服務法（Digital Services Act）所指定的如臉書、抖音等超大型數位平台」（very large online platform）我國應如何依法治理？從詐防條例立法近九個月以來，似乎仍無明朗答案。

針對Facebook平台未依詐防條例揭露委託刊播者、出資者的資訊，數發部近日終於以有兩則廣告違反本條例第三十一條規定，而依同條例第四十條規定，對Meta公司每案各裁處五十萬元罰鍰，並要求限期改正，屆期未改正將按次處罰。回首來時路，台灣平均每天被騙四億台幣，高達七成的財損都來自臉書，數發部此刻開罰，意義殊屬非凡。昭告我國自此走出跟臉書喝咖啡、博交情的指導勸說模式，而正式進入依法治理跨國大型平台的新紀元。

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當然，相較於歐盟數位服務法動輒以「以前一個會計年度全球營業額百分比」作為處罰計算的強悍風格，我國詐防條例的罰則可說是相對「溫柔敦厚」，故此罰單的制裁效度如何，仍有待觀察。只是以此首張罰單為起點，期待政府機關暨公務員要能以全民福祉為出發點而對超級跨國平台勇敢執法，並隨時滾動檢討詐防條例罰則是否具有足夠遏阻力，必要時予以加重。打造一個具有數位信任的網路環境，已是當代政府與企業責無旁貸的共同責任。

（作者是高雄科大科技法律所教授）

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