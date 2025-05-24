自由廣場》重懲虐童犯罪 應拉高假釋門檻

◎ 趙萃文

惡保母劉姓姊妹虐死一歲男童剴剴案，台北地院國民法官法庭依刑法虐童致死罪判處劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身，劉若琳十八年徒刑，雖暫時滿足國人法律情感，惟本案上訴後，二、三審全職業法官會維持原判或撤銷輕判？仍待觀察。而立院各黨團皆已提案再次修正虐童致死罪，加入死刑及終身禁止假釋。

刑法第二七七條二項傷害致死罪可處七年以上或無期徒刑、二七八條二項重傷害致死罪處十年以上或無期徒刑、二八六條三項凌虐幼童致死罪處十年以上或無期徒刑、第二七一條普通殺人罪處十年以上或無期徒刑、死刑，以上各罪最後結果都是被害人死亡，究竟適用哪一罪，實務上都依最高法院十八年上字第一三○號、十九年上字第七一八號刑事判例：「殺人與傷害致死區別，應以有無殺意為斷，其受傷多寡，及是否為致命部位，有時雖可藉為認定有無殺意之心證，究不能據為絕對標準」，惟到底如何從傷勢推斷行為人主觀上有無殺意，各審判決書一向語焉不詳。

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本案剴剴被虐至少有四十二處傷，手段極其殘忍，檢方若直接依刑法普通殺人罪起訴，就不會有後續虐童致死罪之適用或再次修法的問題，但檢察官卻以虐童致死罪起訴，說理上明顯不足，而虐童致死、重傷害致死，兩者的法定刑竟然一模一樣，亦顯示我國整部刑法典各罪刑度有重新檢視之必要。

部分立委主張新增刑法虐殺幼童罪處死刑或無期徒刑並終身不得假釋，立意雖佳卻尚須斟酌。法制史上民國八十一年以前《貪污治罪條例》曾於第十八條規定「犯本條例之罪者不得假釋」，惟因不合比例原則早已廢除。故修法上應可模仿特別刑法《詐欺犯罪危害防制條例》第四十九條「犯詐欺罪受徒刑之執行而有悛悔實據者，有期徒刑逾三分之二，累犯逾四分之三，由監獄報請法務部得許假釋出獄」。增訂更嚴苛假釋條件，但仍保有讓犯人有悔改向上之機會。

現行假釋審核權主要在各監獄典獄長並報法務部，法務部或可用內部指引、指導等方式，讓各監所審核虐童致死無期徒刑犯人時從嚴審核，透過更長刑期比如卅五年或四十年，以適當反映行為人罪責，又不致破壞現行刑法架構。

（作者是大學助理教授，輔大法學博士）

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