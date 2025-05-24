自由廣場》制度不改 農業金庫舉步維艱

◎ 吳明敏

全國農業金庫成立廿週年，作為政策性金融機構的角色，肩負輔導三一一家農漁會信用部發展、辦理農林漁牧融資和穩定農業金融體系的使命，尤其在疫情、升息、全球貿易板塊重組等劇變環境，展現財務韌性，長期獲得中華信評twAAA的最高級評等。

農業金庫是全國唯一結合農業專業銀行與商業銀行業務的特許金融機構，我二○一七年十二月～二○二四年九月在此服務，每年均獲獎項肯定。二○一七～二○二二年放款總額從二一八六億元倍增至四一○八億元，存放比率由卅一．七％大幅提升至四十九．三一％，逾放比率則從○．五二％降至○．○七％。二○二四年農業金庫不包括農業的逾放比率僅○．一○％，低於本國銀行的平均○．一五％。

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但在這些耀眼數據背後，也藏著令人憂心的制度性困境。最嚴峻者，莫過於「轉存款制度」。二○二○～二○二三年農業金庫來自農漁會的轉存款每年均超過七千億元，利率比本國銀行平均高出○．五二五％，若以七二○○億元推算，每年須多支出利息卅七．八億元，撇除這筆沉重的利息負擔，農業金庫二○二四年財務損失會從六十．一億元大幅縮減為廿二．三億元。

同期間，農漁會信用部獲利卻大幅成長，二○二三與二○二四年稅前純益分別為七十六．九一億元與七十六．○五億元，較之疫情前二○一七～二○二一年平均五十一．七億元約增加五十％，「下游獲利、上游承壓」，如此資源錯置的現象應受正視。

農業金庫迄今財管業務有限，未能設立國際金融業務分行（OBU）也未被允許開辦利率交換等衍生性金融商品交易。二○二二～二○二三年全球急速升息，美元十一次廿一碼、台幣五次三碼，國內外所有金融機構投資部位的評價均出現巨大未實現損失及負利差，日本農林中央金庫預估虧損逾一．九兆日圓，而農業金庫迄二○二三年仍能維持盈餘，殊為不易。

農業金庫的投資決策皆依授權制度執行，經投資審議委員會與董事會審議，財務損失發生期間，每月有「財務操作策略及績效分析報告」，也多次向董事會列案報告或討論，是集體共識下的決策，合法合規，卻面臨外界質疑與政策冷眼，這對同仁的士氣是一種傷害。

當前各國都在追求糧食安全，我國又可能增加農產品進口，未來更須金融協助農業轉型升級、企業化和科技化。

主管機關、農漁會乃至整個社會，必須正視下列的興革：一、提高資本額，儘量由農漁會出資，符合立法初衷、強化財務韌性；二、檢討轉存款制度，讓資源配置回歸效率與公平；三、允許設立國際金融業務分行（OBU）、開辦多元財富管理服務與利率交換等衍生性金融商品交易，讓農業金庫具備接軌國際與避險的基本金融工具。

（作者是全國農業金庫前董事長）

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