自由廣場》從基隆市長罷免失敗談起 大罷免三階投票是一場硬仗

◎ 潘啟生

基隆罷免林沛祥二階連署送件，份數：三萬七五三三，超過罷免門檻三萬零三九四，達成率一二三．四八％，可望過關。就目前數據來看，總共有卅一個國民黨立委罷免案跨過二階門檻，未來的罷免決戰大有可為，但檢視去年基隆的罷樑失敗經驗，才是第三階的罷免投票的考驗。基隆拆樑團隊成員在罷樑投票失利後，提出了深入在地的分析檢討，值得參究。

基隆罷免投票過程中，謝國樑陣營的反罷免操作包括：挾著龐大的媒體、行政資源、地方勢力甚至是中共資訊農場的翼助，在罷免一役的空戰、陸戰全面出擊。結果攫獲八萬六○一四票，逃過罷免。

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首先是媒體飽和戰：基隆拆樑第二階段確定審核通過，即將舉行罷免投票的時候，謝國樑陣營進行了媒體飽和戰。以大量資金買下大部分看板板位。全基隆瞬間佈滿反罷免看板，反觀拆樑團隊幾乎買不到板位，雙方最後數量大約六十比三。

謝陣營還有宣傳車在基隆每個地方巡行，廣播造謠稱罷免案是民進黨發動，要市民守護基隆的「善良」市長。還買下大量的客運車體廣告，使用基隆市政預算下滿政績廣告。

新聞部分，利用部分媒體缺乏平衡報導的運作模式，不停的發出市政消息、散發片面新聞、惡意解讀法律進度、造謠抹黑公民團隊的人格。此外，境外操控的內容農場粉專，狂推幫謝國樑洗白文，還利用孩子文宣塑造謝國樑愛家、好男人形象。

更厲害的是地方組織的動員、綁樁，透過一百場市政說明會發送文宣、有獎徵答禮物，號召忠誠深藍選民出來投票。還有卅萬份以上的文宣扇子、面紙、黑函全市家戶投放，甚至連基隆中元祭典都拿來宣傳反罷免。

謝國樑陣營綿密的組織綁樁計有婦女會：婦女會成員、志工卯勁動員、宣傳反罷免。義警、義消：領導幹部有些是國民黨酬庸職位，罷免期間的動員力道強大，頻繁散發反罷免訊息。體育協會：進入校園舉辦體育活動，看板內容多是反罷免。里長鄰長：發給電動車、事後增加許多高檔旅遊行程。商業協會：廟口管委會未經攤商同意，即用看板進行反罷免宣傳。二信學校：校園活動有反罷免主題，且傳訊校內人員不得參與罷免活動。二信銀行：要求員工簽署罷免議長童子瑋。並暗示謝國樑如被罷免可能不發放年終。宮廟：發送補助金，贊助宮廟活動。地方商家、合作廠商：商家若協助罷團，可能面臨被查水表。

透過綿密的組織動員、細膩操作，謝陣營蒐集到八萬六○一四票的反罷免票，保住市長大位。至於基隆的反罷免動員到底耗費多少錢？難以估算。

從基隆的經驗看，大罷免第三階投票絕對不輕鬆。傅崐萁、廖先翔、李彥秀、馬文君、江啟臣、顏寬恆、鄭正鈐、羅明才、林德福、林沛祥，他們的地方人脈與動員實力絕對不遜於謝國樑。基隆之役這一套，在大罷免第三階投票很可能被複製。大罷免欲大成功，台灣人民必須繃緊神經，持續戰鬥，延續議題，催出所有可能的支持民眾，才能奏功。

（作者為退休大學教師）

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