自由廣場》避免用藥駕駛悲劇

◎ 黃金舜

近日台灣多地發生死傷車禍，三峽重大車禍尤引社會熱議。身為執業藥師，我認為應關注國人用藥習慣及因藥物引起駕駛失能的問題。

國人二○二三年十大死因，多項與慢性病相關，包括心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、腎炎腎病症候群及腎病變等。據國健署二○二三年調查，十八至六時四歲國人，有四二．九％至少罹患一項慢性疾病，二○．二％罹患二項以上，八．九％罹患三項以上。六十五歲以上有八五．九％至少罹患一項，六四．五％罹患二項以上，四三．五％罹患三項以上，都須定期服藥。

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我國安眠鎮靜類藥物濫用也很嚴重，據食藥署統計，用於治療失眠之苯二氮平類安眠鎮靜劑（Benzodiazepines,BZD）二○二一年起已連續四年蟬聯醫療院所通報藥物濫用之「探花」，恐怕還有未通報之黑數。

慢性病常用的降血壓、降血脂藥物、安眠鎮靜類藥物，至於過敏或呼吸道感染常用的抗組織胺，也有部分種類易致嗜睡副作用，《趨勢民意調查》統計，高達三十五%之職業駕駛，幾乎每週會服用至少一種可能造成危險駕駛的藥物，對交通安全危害甚鉅。

我曾呼籲國人應有正確用藥習慣及觀念，並建議如北市聯醫由零至三級將藥品分為四級，數字愈大風險愈高，部分降血糖藥、抗憂鬱藥為二級，服用後有駕駛需求者，應先諮詢醫師或藥師。散瞳劑、安眠鎮靜類藥品及部分肌肉鬆弛劑則為第三級，服用各該類藥品後一定時間內勿駕駛、包括騎單車。

部分報導提及，肇事者似有心臟病史，但因案件仍在刑事偵查中，我呼籲各界勿妄臆測或對偵查機關施壓要求公開偵查資訊；身為執業藥師，我認為藥物駕駛，尤其長者因疾病用藥是否適宜駕駛的議題，也應積極審慎應對。（作者為總統府國策顧問暨藥師公會全國聯合會理事長）

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