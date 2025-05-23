自由廣場》兼顧高齡開車權暨路人安全

◎ 周家祺

三峽發生重大車禍，高齡駕車問題浮上檯面，許多人認為應調降年齡上限，但也有許多人認為高齡者也有用車權利，不應被犧牲，我們先從法令來看。

依交通部公路局規定，自二○一六年五月起，全國監理站開始試辦針對七十五歲以上高齡駕駛人的體格檢查與認知功能測驗，通過後才能換發駕照，未合規定者，則會罰鍰或註銷駕照。但這仍有管理漏洞，例如，未依規定換發駕照的高齡者（目前七十五歲以下無特殊狀況的駕駛人，無須更換駕照），如何追蹤並確認其換發駕照的狀況？若未依規換發，有無稽核機制？或對其使用車輛進行列管，以避免其借用車輛駕駛，租車公司是否嚴格執行高齡者租車的確認措施？

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在同樣高齡化的日本，依警視廳運轉免許本部高齡者對策課所公布資訊，七十到七十四歲須接受高齡者講習，七十五歲以上須接受認知機能檢查，完成後才能更換駕照。日本的民間團體則建議高齡者在車身貼上「高齡者駕駛」貼紙，讓其他駕駛人得知其背景，以便採取相對應的防護措施。

而汽車製造商也觀察到這項問題，日本車廠開發了「安全防護坐墊」與「防誤踩油門系統」等模組，萬一 高齡駕駛人誤踩油門，會自動抑制車速以防暴衝，或採用物理上的限制設計，讓駕駛人不致誤踩油門。二○一九年東京政府推出補助，希望所有車輛加裝此系統，台灣可以借鏡此政策，強制要求高齡駕駛的車加裝此防護措施，以避免暴衝，也能兼顧高齡者用車需求與其他用路人的安全。

台灣的交通與監理單位，應該重新檢視現有的管理制度，並納入其他國家現有的做法，並使其強制化，這樣才能避免類似事件再度發生。

（作者是IT主管）

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