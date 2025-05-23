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自由廣場》強化民主韌性的語言布局/不只是避戰 更須主導敘事

2025/05/23 05:30

◎ 陳建甫

賴清德總統就職一週年談話刻意不提「兩岸關係」，改以民主與和平為核心主軸，凸顯對台灣主體性的再強化。這種策略呈現出一種高度語言自覺——不再落入「兩岸一家親」或「九二共識」的對話框架，也不再把中國設定為唯一參照對象，而是把台灣放在全球民主聯盟與地緣治理的戰略位置上。

這樣的「非中國中心化」外交語言，其背後有清楚的價值邏輯：讓台灣不只是對中國說話，而是對全世界發聲。這不只是延續蔡英文政府以來的戰略定調，更是賴清德時代民主敘事的升級版。

然而，當語言策略成功「升維」的同時，我們也應思考下一步——如何在不讓步的前提下，主動定義可控、可預測的兩岸關係框架。因為在地緣政治對抗升高、北京持續軍演與對話封鎖的背景下，若台灣僅以「和平是主流」、「對話無前提」作為回應，而未主動提出進一步的治理想像與和平機制設計，容易被外界誤讀為「缺乏政策設計」，甚至遭對手操作成「不願意處理兩岸問題」。

從抗中不是唯一出發點的民主外交，到多邊合作的制度參與，台灣的角色已明確轉型；但「威脅敘事」若無相對應的主動語言與治理提案，恐將留下認知空窗，讓對岸話語反噬台灣民主穩定的信譽。

更進一步說，北京目前的對台認知戰，已不再是傳統的統戰或輿論操作，而是透過話語空白與情緒放大來製造內部的焦慮與分裂。如果我們總是由對方來定義什麼是「挑釁」、什麼是「和平」，即使我們不談、避談，也仍會被貼上「不對話」或「走向獨立」的標籤。這便突顯出：「不被定義」的最佳方式，不是沉默，而是主動定義。

因此，下一階段的語言布局應朝向一種更具前瞻性的「和平責任敘事」：不是重回中共設下的對話陷阱，而是由台灣提出屬於民主社會的兩岸互動原則與程序設計，讓我們在堅守立場之餘，也能對國內外社會展現處理風險與尋求穩定的制度能力。

總結來說，不談兩岸並非錯誤，而是階段性戰略語言的選擇。但要守住這條線，就須更主動、更前瞻的話語戰略：讓和平不只是防衛的姿態，而是台灣可以向國際與人民說清楚、說得穩的公共政策。這不僅是民主韌性的延伸，也是在強權話語競逐中，重奪主體敘事權的關鍵一步。

（作者是淡大外交系副教授）

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